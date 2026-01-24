Волочковой грозит суд из-за многомиллионных долгов по коммуналке за квартиру в центре Москвы

24 января 2026, 10:23

Волочковой грозит суд из-за долга в ₽150 млн по коммуналке за квартиру в Москве

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова, которая недавно отметила 50-летний юбилей, может столкнуться с судебным разбирательством из-за задолженности по коммунальным платежам за свою квартиру в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.