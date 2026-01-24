Достижения.рф

Волочковой грозит суд из-за многомиллионных долгов по коммуналке за квартиру в центре Москвы

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова, которая недавно отметила 50-летний юбилей, может столкнуться с судебным разбирательством из-за задолженности по коммунальным платежам за свою квартиру в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



По данным издания, с августа прошлого года артистка не оплачивала счета за четырёхкомнатную квартиру площадью 165 квадратных метров в историческом доме 1882 года постройки на Петровском переулке, которую она приобрела в 2001 году.

В настоящий момент долг Волочковой за коммунальные услуги составляет 121 тысячу рублей.

Анастасия Чинкова

