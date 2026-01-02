«Волшебный город»: Рената Литвинова начала год с прогулки по кладбищу
Рената Литвинова необычно начала первый день нового года — актриса провела 1 января на кладбище.
В своём блоге она рассказала, что интуитивно отправилась на прогулку и обнаружила обелиски с именами, совпадающими с персонажами из любимой серии книг Джоан Роулинг «Гарри Поттер».
Литвинова напомнила, что именно в этом городе писательница когда-то работала над своими произведениями и до сих пор проводит там значительную часть времени. По словам Ренаты, место произвело на неё по-настоящему магическое впечатление: «волшебный город», где даже телефонные аппараты, кажется, работают по-старинке.
Название города актриса решила не раскрывать, предложив подписчикам угадать его самостоятельно.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России