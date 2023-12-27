Певица Цыганова упала в обморок после спектакля для детей из ДНР

«Голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой оказалась в центре скандала. Общественность осудила организатора мероприятия и всех приглашенных гостей за откровенные наряды и вызывающее поведение. Для представителей шоу-бизнеса участие в вечеринке обернулось отменами концертов и срывом съемок. Что ждет Ивлееву, за что на нее подан иск в суд и почему она заявила, что оказалась «на самом дне», расскажет редакция «Радио 1».