Певица Цыганова упала в обморок после спектакля для детей из ДНР

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Певицу Вику Цыганову пригласили выступить с речью после окончания постановки.
Mash пишет, что, как только артисты ушли с поклона, охрана объявила, что мероприятие закончено. Посетителей попросили выйти.
Тг-канал сообщает, что Цыганову такая оплошность и отсутствие шанса пообщаться с детьми потрясли. Она перенервничала и упала в обморок у Кремлёвского дворца.
Ранее отец Ивлеевой прокомментировал скандал вокруг дочери. Мужчина попросил прекратить травлю дочери. При этом родственники давно не общаются.
Ранее блогер Анастасия Ивлеева записала видеообращение, где извинилась за «голую» вечеринку. После скандальной вечеринке в московском клубе «Мутабор» Ивлеева попросила дать ей «второй шанс», пишет «МК». Она надеется на то, что «Россия умеет прощать».
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Тг-канал сообщает, что Цыганову такая оплошность и отсутствие шанса пообщаться с детьми потрясли. Она перенервничала и упала в обморок у Кремлёвского дворца.
Ранее блогер Анастасия Ивлеева записала видеообращение, где извинилась за «голую» вечеринку. После скандальной вечеринке в московском клубе «Мутабор» Ивлеева попросила дать ей «второй шанс», пишет «МК». Она надеется на то, что «Россия умеет прощать».
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Мария Фирсова