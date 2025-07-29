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Певица Валерия назвала неожиданную вещь, без которой никогда не выходит из дома

Певица Валерия призналась, что не выходит из дома без сумки-холодильника
Валерия (Фото: Инстаграм* @valeriya)

57-летняя певица Валерия в беседе с Леди Mail назвала вещи, без которых никогда не выходит из дома.



По словам звезды, она носит с собой сумку-холодильник, в которой всегда есть перекус. Исполнительница отметила, что очень не любит голодать на длительных съемках, по этой причине всегда старается брать с собой какой-то перекус.

Валерия старается приучить себя на ежедневной основе пить воду, однако пока это дается ей нелегко. Еще одна неочевидная вещь в сумке артистки — дополнительный свет для фото.

*Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

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