Певица Валерия назвала неожиданную вещь, без которой никогда не выходит из дома

29 июля 2025, 15:59

Певица Валерия призналась, что не выходит из дома без сумки-холодильника

Валерия (Фото: Инстаграм* @valeriya)

57-летняя певица Валерия в беседе с Леди Mail назвала вещи, без которых никогда не выходит из дома.