Певица Валерия назвала неожиданную вещь, без которой никогда не выходит из дома
Певица Валерия призналась, что не выходит из дома без сумки-холодильника
57-летняя певица Валерия в беседе с Леди Mail назвала вещи, без которых никогда не выходит из дома.
По словам звезды, она носит с собой сумку-холодильник, в которой всегда есть перекус. Исполнительница отметила, что очень не любит голодать на длительных съемках, по этой причине всегда старается брать с собой какой-то перекус.
Валерия старается приучить себя на ежедневной основе пить воду, однако пока это дается ей нелегко. Еще одна неочевидная вещь в сумке артистки — дополнительный свет для фото.
*Запрещен в РФ
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