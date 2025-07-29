«Сову на глобус»: режиссер Шнейдеров оценил шансы Эдельштейна сыграть Левитана
Российский актер Марк Эйдельштейн готовится сыграть главного диктора СССР Юрия Левитана, о чем недавно сообщил продюсер Рубен Дишдишян, намереваясь начать работу над байопиком о выдающейся личности.
Общественная служба новостей обратилась к советскому и российскому кинокритику Давиду Шнейдерову с вопросом о том, как молодой артист может выглядеть в роли диктора.
По мнению Шнейдерова, образ Левитана, который Эйдельштейн пытается воплотить, может ему не подойти. Он сравнил это с попыткой натянуть сову на глобус. Режиссер отметил, что хотя между Левитаном и Эйдельштейном есть некоторые общие черты, молодому дарованию придется приложить много усилий, дабы справиться с этой ролью.
Шнейдеров также уточнил, что сложность может заключаться в том, чтобы приблизить речь и тембр голоса артиста к тому, который был у Левитана. Он подчеркнул, что вся советская страна знала коронный громогласный тембр диктора, и повторить его Эйдельштейну вряд ли удастся без использования искусственного интеллекта. При этом критик заметил, что такой подход мог бы снизить интерес зрителей, которые хотят увидеть завораживающее преображение с идентичной внешностью и голосом.
Однако Шнейдеров не исключил, что у Эйдельштейна может получиться эта роль, поскольку он уже играл образы исторических личностей в прошлом.
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