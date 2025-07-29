«Сову на глобус»: режиссер Шнейдеров оценил шансы Эдельштейна сыграть Левитана

29 июля 2025, 14:40

Кинокритик Шнейдеров усомнился, что Эдельштейн сможет хорошо сыграть Левитана

Юра Борисов (слева) и Марк Эйдельштейн (Фото: Инстаграм*@mark.eydel)

Российский актер Марк Эйдельштейн готовится сыграть главного диктора СССР Юрия Левитана, о чем недавно сообщил продюсер Рубен Дишдишян, намереваясь начать работу над байопиком о выдающейся личности.