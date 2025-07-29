«Жить на полную катушку»: Дмитрий и Полина Дибровы разводятся спустя 16 лет брака

29 июля 2025, 13:43

Дмитрий Дибров разводится с женой спустя 16 лет брака

Полина и Дмитрий Дибровы (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Телеведущий Дмитрий Дибров спустя 16 лет брака разводится со своей 36-летней женой Полиной. Об этом сообщает издание KP.RU.





Слухи о расставании 65-летнего Диброва с его четвёртой супругой появились уже давно, но официальных подтверждений ещё не было. Однако исчезновение из личного блога Полины совместных фотографий с мужем и отсутствие Дмитрия на дне рождения жены говорят о видимом расставании пары. Утверждается также, что Дибровы уже давно не живут вместе.

«У Полины своя отдельная личная и профессиональная жизнь… Это не основная причина, но разница в возрасте тоже сыграла роль. Полина в расцвете сил и хочет жить на полную катушку в хорошем смысле этого слова. У Дмитрия же совсем другой ритм», — сообщили в окружении пары.