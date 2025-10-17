Певица Валерия уверена: лучший способ воспитать ребёнка — личный пример родителей
Народная артистка России Валерия рассказала в интервью «Пятому каналу» о своих принципах воспитания детей и внуков.
Певица, вырастившая троих детей и активно участвующая в жизни подрастающего поколения семьи, подчеркнула, что главный инструмент воспитания — собственное поведение родителей.
По словам Валерии, простые разговоры и нравоучения редко дают реальный результат. Гораздо важнее, как взрослые ведут себя в повседневной жизни — дети наблюдают и копируют именно это.
Певица добавила, что старается объяснять детям и внукам значение, казалось бы, мелких действий — например, почему важно поблагодарить за подарок, даже если он не понравился, или проявить заботу о другом человеке.
