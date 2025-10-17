Достижения.рф

Певица Валерия уверена: лучший способ воспитать ребёнка — личный пример родителей

Певица Валерия поделилась секретами воспитания детей и внуков
Валерия (Фото: Instagram* / @valeriya)

Народная артистка России Валерия рассказала в интервью «Пятому каналу» о своих принципах воспитания детей и внуков.



Певица, вырастившая троих детей и активно участвующая в жизни подрастающего поколения семьи, подчеркнула, что главный инструмент воспитания — собственное поведение родителей.

По словам Валерии, простые разговоры и нравоучения редко дают реальный результат. Гораздо важнее, как взрослые ведут себя в повседневной жизни — дети наблюдают и копируют именно это.

Певица добавила, что старается объяснять детям и внукам значение, казалось бы, мелких действий — например, почему важно поблагодарить за подарок, даже если он не понравился, или проявить заботу о другом человеке.

Софья Метелева

