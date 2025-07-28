Певица Вика Цыганова заявила о планах уйти в монастырь
Певица Цыганова заявила, что её не примут в монастырь из-за высоких доходов
Певица Вика Цыганова заявила о планах уйти в монастырь вместе с мужем, поэтом и продюсером Вадимом Цыгановым. Её слова приводит издание «Абзац».
Исполнительница рассказала, что общалась со священнослужителем на тему жизни в монастыре. Однако в настоящее время преградой может стать её высокое финансовое положение.
«Я думаю, что с моими деньгами меня монастырь не примет. Нас батюшка благословлял пойти вместе с мужем, но когда придёт срок по возрасту», – отметила Цыганова.Певица добавила, что намерена продолжать работать. Свою творческую деятельность она назвала «благим делом».