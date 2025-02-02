Певица Виктория Дайнеко призвала ввести закон о запрете домашнего насилия

Виктория Дайнеко (фото: соцсети)
Певица Виктория Дайнеко призвала на законодательном уровне запретить любое домашнее насилие. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Дайнеко оставила комментарий под постом астролога Нелли Космос, которая высказалась о законопроекте Госдумы о запрете рекламы тарологов, наносящей «вред нравственным устоям». Вместо рассмотрения таких инициатив астролог призвала депутатов принять закон о криминализации домашнего насилия. Однако она усомнилась в том, что это может случиться в ближайшие 20 лет, поскольку большинство представителей органов власти – мужчины.
Дайнеко в ответ на этот пост уточнила, что жертвами абьюза нередко становятся и мужчины. При этом, из-за отсутствия мер пресечения люди годами страдают от насилия, а затем попадают в тюрьму из-за самозащиты.
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Дайнеко в ответ на этот пост уточнила, что жертвами абьюза нередко становятся и мужчины. При этом, из-за отсутствия мер пресечения люди годами страдают от насилия, а затем попадают в тюрьму из-за самозащиты.
«Понятно, что мужчины сильнее женщин и поэтому они больше страдают, но ведь и мужчинам иногда тоже достается… Не должно быть никакого домашнего насилия вообще!», – написала певица.Читайте также:
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Анастасия Чинкова