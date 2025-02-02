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«Ты родишь урода»: Певица Суханкина рассказала об ужасах своего второго брака

Певица Маргарита Суханкина поделилась рассказом о неудачном втором браке
Маргарита Суханкина

Маргарита Суханкина

Солистка и поначалу тайная звезда группы «Мираж» Маргарита Суханкина выходила замуж четыре раза. Вторым ее мужем был музыкант Большого театра по имени Александр, и этот брак оказался самым неудачным.
Их познакомила подруга, когда Суханкина только начала отходить от развода с немецким ресторатором Антуном Маруной. На момент знакомства у Александра уже намечались серьезные проблемы с алкоголем, Маргарита считала, что сможет помочь ему справиться с этим.

«Он был как-то заброшен, и я решила, что могу и должна ему помочь», — разоткровенничалась Маргарита в беседе с Борисом Корчевниковым на программе «Судьба человека» на телеканале «Россия».



Зависимость Александра от алкоголя была воспринята Маргаритой как вызов, хотя близкие просили ее удержаться от этих отношений. Ее отец сказал ей тогда:

«Ты ничего не сделаешь. Он должен захотеть это сам. Либо он сам пьет, либо сам не пьет», — вспомнила артистка.

То, что папа оказался прав, Маргарита поняла только после сделанного по глупости аборта. Его инициатором был Александр, считавший, что из-за пристрастия к спиртному ребенок родится умственно-отсталый. Он говорил певице, что она родит дебила или урода и обречёт себя на всю жизнь.

«И я испугалась, дурочка, конечно, пошла на позднем сроке делать аборт», — добавила певица.

Через несколько месяцев Суханкина снова забеременела. На этот раз она просто поставила супруга перед фактом, что будет рожать, независимо от его мнения. Однако малыш умер в утробе на восьмом месяце. Эта трагедия стала финальной точкой во втором браке звезды.

«Я тут же с ним рассталась. Он пытался меня возвращать, приходил с подарками, клятвенно обещал, что мы забудем эту историю, мы будем жить дальше, рожать детей. Как раз после того случая у меня с деторождением начались колоссальные проблемы», — с горечью заключила артистка.

У Маргариты Суханкиной двое приёмных детей. Личность своего нового избранника певица не раскрывает.

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#россия
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#брак
«Я в этот момент на стену лез»: Сергею Лазареву не понравилась пародия на себя в шоу «Один в один»
01 февраля 2025, 22:00

Сергей Лазарев (Фото: соцсети)

Певцу Сергею Лазареву не понравилось выступление Вячеслава Макарова на шоу перевоплощений «Один в один» на канале «Россия 1». В эфире передачи исполнитель неоднозначно оценил пародию на себя, которую представил телеведущий.
31 января на канале «Россия 1» прошла премьера третьего выпуска шестого сезона проекта «Один и один».

Один из участников шоу Вячеслав Макаров вышел на сцену с пародией на Сергея Лазарева. Оценивая номер выступающего, певец подчеркнул, что тот «пропускал слова» композиции. Но Лазарев поделился, что у него остались приятные эмоции от пародии на себя.

«Песня сложнейшая, ты с ней не справился, было видно, как ты задохнулся, как ты пропускал слова. Просто не пел строчки, а я в этот момент еще на стену лез и переворачивался на «Евровидении». Если говорить серьезно, то мне было приятно. Что-то было похоже, что-то нет. Но ощущения крутые, спасибо тебе за них», — уточнил Лазарев.

Еще певца сильно потрясло выступление Марии Зайцевой в образе исполнителя Шуры. Лазареву запомнился «страшный грим» и гримасы участницы — все это напугало Сергея.

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#шоу
#телевидение
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Актер «Бригады» Вдовиченков унизил звезд в «брюликах»
01 февраля 2025, 21:57

Владимир Вдовиченков и Елена Лядова (Фото: соцсети)

Владимир Вдовиченков и Елена Лядова вышли на красную дорожку премии «Золотой орел» — оба артиста взяли награды. Журналисты выяснили, что на Елене не было огромного количества бриллиантов, в отличие от других гостей мероприятия. Звезда «Бригады» объяснил это тем, что остальные знаменитости берут украшения напрокат, а у его супруги — все свое.
Вдовиченков отметил, что большое количество артистов выходят на публику с бриллиантами, которые потом приходится возвращать. Елена Лядова так не делает, подчеркнул артист.

«Слушайте, все, кто приходит в «брюликах» — они не настоящие, их там выдают под расписку, а потом их надо возвращать. А у жены все свое», — цитирует Владимира Пятый канал.

Вдовиченков уточнил, что жена, как и любая дама, любит похвастаться бриллиантами, но в особых случаях. Выход на красную дорожку они считают скорее работой.

Напомним, что на «Мосфильме» прошла XXIII-я церемония награждения лауреатов российской премии «Золотой орел». В ней принял участие президент России Владимир Путин, отметивший процесс развития отечественного кинематографа.

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#актриса
#супруги
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«Я уже давно ни о чем таком не мечтаю»: Александра Урсуляк о съемках с иностранными звездами
01 февраля 2025, 21:32

Александра Урсуляк (Фото: соцсети)

Актриса Александра Урсуляк поделилась мыслями о зарубежных актерах и рассказала, с кем из иностранных звезд она мечтает сыграть в беседе с Пятым каналом.
Урсуляк отметила, что она уже не в том возрасте, чтобы мечтать сняться с кем-то из иностранных коллег в одной картине.
Но Александра не исключила, что такое может произойти.

«Я уже достаточно взрослая, чтобы мечтать о каких-то таких вещах. Вдруг бывает все, что угодно. Я ничего не отметаю, но я уже давно ни о чем таком не мечтаю», — обратила внимание Урсуляк.

Еще артистка смогла одержать победу в номинации, которая связана с лучшей женской ролью. Урсуляк выиграла благодаря участию в картине «Смотри на меня!» — в нем Александра исполнила роль многодетной мамы и бывшей оперной певицы Нины Левицкой. По сюжету фильма ее персонажу было необходимо вместе с детьми совершить путешествие, чтобы найти мужа, который пропал практически год назад где-то в Москве.

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«Самый преданный цирковой артист»: Аскольд Запашный об умершем дрессировщике Воробьеве

Фанаты заподозрили Лили Коллинз в анорексии после новости о рождении первенца
#актриса
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#кино
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«Самый преданный цирковой артист»: Аскольд Запашный об умершем дрессировщике Воробьеве
01 февраля 2025, 21:30

Аскольд Запашный (Фото: соцсети)

Артист цирка Аскольд Запашный рассказал об ушедшем из жизни дрессировщике Виталии Воробьеве в беседе с «Газета.Ru».
Запашный поделился, что его скончавшийся коллега был хорошим человеком и он на всю жизнь останется в памяти артиста.

Аскольд рассказал, что Виталий создал огромное количество знаковых и ярких номеров. Еще артист назвал Воробьева шикарным руководителем цирка и настоящим артистом и отметил, что его коллега долгий период времени являлся членом коллектива Большого Московского цирка до ухода на пенсию.

Дрессировщик тигров поделился, что испытывает гордость из-за совместной работы с Воробьевым.

«Запомнился он мне человеком очень уверенным в себе, настоящим цирковым артистом, который всю свою жизнь посвятил цирку. Служил как самый преданный цирковой артист, насколько это возможно. Слава Богу, мне удалось тоже с ним во взрослом возрасте поработать. У меня о нем только положительные впечатления, отзывы и мнение. Великий человек. К сожалению, такие люди тоже уходят, поколение настоящих цирковых гуру еще с советского времени», — обратил внимание Аскольд в интервью.

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Фанаты заподозрили Лили Коллинз в анорексии после новости о рождении первенца

Сергея Безрукова не хотели снимать в «Бригаде»: кто был в числе кандидатов на роль Саши Белого
#цирк
#смерть
#артист
#работа
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Фанаты заподозрили Лили Коллинз в анорексии после новости о рождении первенца
01 февраля 2025, 21:13

Лили Коллинз (Фото: соцсети)

1 февраля американская актриса Лили Коллинз поделилась радостной новостью: 35-летняя звезда «Эмили в Париже» в первый раз стала мамой. В то же время журналисты Daily Mail подняли старые интервью Лили и нашли любопытную цитату. Выяснилось, что в 2017 году девушка рассказывала, что именно желание иметь ребенка помогло ей преодолеть серьезное расстройство пищевого поведения.
Тогда актриса снялась в картине «До костей» — о девушке, которая страдает от анорексии. В интервью, которые она давала перед выходом фильма, Коллинз поделилась сокровенным: она и сама со школьных времен боролась с РПП.

«Когда я была моложе, я хотела достичь образа, который считала совершенством — того, что я видела в СМИ. Но затем, когда я стала старше, я поняла, что совершенства не существует, и мои приоритеты изменились, потому что я хочу когда-нибудь завести семью. Я не хочу, чтобы эти навязанные мной же проблемы влияли на то, смогу ли я иметь детей. Потому что реальность такова, что вы не можете иметь детей, когда вы так больны», — отметила она в беседе с журналом Harper's Bazaar в 2017 году.

В социальных сетях фанаты выразили обеспокоенность здоровьем Лили, поскольку дочь актрисы и ее супруга Чарли Макдауэлла родилась при помощи суррогатной матери.

Туве Джейн Макдауэлл (Фото: соцсети)


Некоторые пользователи Сети обратили внимание, что в ряде эпизодов последнего сезона «Эмили в Париже» Лили выглядит чрезмерно худой.

«Думаю, что беременность, если она вообще была возможна в этом случае, слишком обострила бы ее прошлые проблемы, чтобы рисковать», — отмечал один из читателей Daily Mail.

​В своем личном блоге Лили Коллинз поделилась фотографией новорожденной дочери, которую назвали Туве Джейн Макдауэлл.

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#актриса
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Сергея Безрукова не хотели снимать в «Бригаде»: кто был в числе кандидатов на роль Саши Белого
01 февраля 2025, 21:11

Сергей Безруков (фото: соцсети)

Продюсеры сериала «Бригада» не хотели брать Сергея Безрукова, опасаясь, что 26-летний актёр не справится с возложенной на него ролью.
На счету артиста большое количество ролей, но не поддаётся сомнению, что участие в «Бригаде» сыграло большую роль в развитии его творческой карьеры. Саша Белый в исполнении Безрукова получился настоящим гангстером. Поклонники до сих пор с огромным удовольствием пересматривают сериал. Однако режиссёр Алексей Сидоров хотел назначить не эту роль совершенно другого артиста.

Изначально рассматривался Владимир Машков. На момент начала съёмок он уже был известным актёром, поэтому его участие гарантировало бы успех картины. Однако типаж Машкова совсем не походил на молодого бандита, поэтому пришлось искать другого актёра.

На роль рассматривали Константина Хабенского, который уже успел на тот момент сняться в нескольких крупных картинах. Актёр успел пройти пробы, но практически перед самым утверждением на роль его подрезал Безруков, которого Алексей Сидоров лично принял ещё до проб. Но их, конечно, актёру не удалось избежать.

Безруков признавался, что не хотел идти на кастинг вместе с остальными желающими. Но на этом настояла Ирина Безрукова, которая тогда была его женой.

«Она посоветовала переступить через юношескую актерскую гордость. И я пошел на пробы наравне со всеми. На роль Космоса уже был утвержден Дима Дюжев, который ходил с гордо поднятой головой. Он был первым артистом, которого утвердили. Дюжев - огромный, а я на две головы ниже него. Леше нужно было показать, как я смогу актерской игрой подавить его. И он поставил нас сыграть в совместной сцене. Пришлось сыграть. Я подавил. Не знаю, насколько Дима был подавлен, но для него это было неожиданностью. Потом я пробовался с Катей Гусевой. Дальше ждал, когда меня утвердят», – делился актёр.
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#актёр
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Увел жену у футболиста «Динамо» и перенес несколько инсультов: о чем перед смертью жалел певец Вячеслав Добрынин
01 февраля 2025, 20:52

Вячеслав Добрынин (кадр с концерта «Disco Дача 2016»)

История певца Вячеслава Добрынина и его возлюбленной Ирины была довольно тяжелой. Женщина изменяла с ним своему супругу, а потом и вовсе бросила. Несмотря на разницу в возрасте в 13 лет, они состояли в браке 29 лет. Однако судьба приготовила Добрынину тяжкие испытания.

Из Антонова в Добрынина

Будущий народный артист Вячеслав Добрынин появился на свет 25 января 1946 года в столице России. Его отец, кадровый военный Галуст Петросян, и мать, медсестра Анна Антонова, встретились в разгар Великой Отечественной войны. После победы их пути разошлись: отец уехал в Армению, а мать осталась с сыном в Москве. Еще во время обучения в школе Вячеслав научился играть на баяне, а затем увлекся гитарой. В старших классах Добрынин обожал творчество группы The Beatles и мечтал о собственной музыкальной группе.

Так образовался ансамбль «Орфей». После выпуска из школы Вячеслав поступил в МГУ — там он изучал историю искусств. После получения диплома он продолжил научную деятельность в аспирантуре. Хотя будущий артист выбрал академическое образование, музыка все же оставалась его основной страстью. В 1970 году Вячеслав стал играть на гитаре в ансамбле Олега Лундстрема. Дабы не допустить путаницы с уже популярным Юрием Антоновым, молодой музыкант принял решение выступать под псевдонимом Добрынин.

В качестве композитора Вячеслав в скором времени получил признание. Его композиции для «Веселых ребят» очень быстро становились хитами. Через некоторое время с Добрыниным захотели работать звезды советской эстрады: София Ротару, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон и другие известные исполнители.

Вячеслав Добрынин (Фото: кадр с концерта «Шансон года» 2016)

​Вышел на сцену и стал певцом

К середине 1980-х годов Вячеслав Добрынин стал узнаваемым композитором, однако выходить на сцену он не планировал. Но обстоятельства сложились иначе. В одном из эфиров на телевидении композицию Вячеслава должен был исполнить Михаил Боярский, однако певец вдруг не смог прийти. Дабы не отменять выступление, организаторы предложили спеть самому автору.

После выхода программы в эфир публика начала присылать в редакцию письма с просьбами повторить номер. После того выступления Вячеслав Добрынин стал частым гостем на сцене и экранах.

Его композиции, в том числе «Синий туман», «Колдовское озеро», «Льется музыка», «Не забывайте друзей», и «Не сыпь мне соль на рану», стали широко известны общественности. Композитор написал более тысячи песен — их исполняют как популярные артисты, так и музыкальные коллективы. В 1996 году Вячеслава Добрынина удостоили звания Народного артиста.

В ноябре 2019 года после выступления на «Дискотеке 80-х» композитор инициировал скандал, назвав современных звезд «тупыми».

«В отличие от представителей шоу-бизнеса, которые не знают нот, которые плохо говорят, которые не знают, как выразить свои мысли, потому что они все тупые! Я это говорю искренне», — отметил в то время мэтр.

​Дочь и внуки ​композитора

Вячеслав Добрынин всегда приковывал к себе внимание не только талантом, но и харизмой, а в числе его фанатов было достаточно женщин. Первой женой композитора была Ирина, с которой они были вместе 15 лет. В этом браке появилась дочь Екатерина, которая позже обучалась во ВГИКе. Сейчас Екатерина вместе с матерью проживает в Соединенных Штатах Америки. Она заключила брак с успешным телеоператором Шейном Макгаффи. Как рассказывал сам Добрынин, он сожалеет о том, что раньше уделял чрезмерно мало времени воспитанию ребенка.

В 2000-х дочь композитора, Екатерина, подарила Добрынину двоих внуков — Софию и Александра Добрыниных-Макгаффи. Внуки артиста заинтересовались музыкой. София с малого возраста сочиняла песни и ходила на вокал, а Александр освоил ударные. В 2016 году София удивила россиян, выступив вместе с дедом на его юбилейном концерте.

Вячеслав Добрынин и София Макгаффи (Фото: кадр с юбилейного концерта Вячеслава Добрынина)

«Я ушла от мужа ради него»

В 1985 году Вячеслав Добрынин заключил новый брак. Его второй женой стала Ирина (тезка первой супруги), которая трудился архитектором. Но их история началась не без трудностей — на момент знакомства женщина состояла в браке с футболистом «Динамо». Добрынин в первый раз увидел Ирину на матче своей любимой команды, а потом они опять пересеклись на юбилее тренера Валерия Газзаева. Они начали влюбляться друг в друга, хотя поначалу Ирина не воспринимала эту связь всерьез.

«Я влюбилась в Вячеслава и мне даже пришлось изменить мужу. Сначала мы не думали, что все зайдет так далеко. Я ушла от мужа ради него», — делилась Ирина.

Разница в возрасте между влюбленными составляла 13 лет. Ирина развелась с мужем, и такое решение вызвало негодование близких, в особенности матери. По мнению будущей тещи Добрынина, ее дочь — это только увлечение для композитора, она опасалась, что он разрушит жизнь Ирины. Однако вопреки недовольству других, союз Вячеслава и Ирины оказался крепким. Муж и жены прожили вместе 29 счастливых лет, но совместных детей у пары так и не родилось.

Вячеслав Добрынин (Фото: кадр из шоу «Суперстар. Возвращение»)

​Серия инсультов

В 2019 году у композитора серьезно ухудшилось здоровье. Осенью его в срочном порядке госпитализировали с подозрением на инсульт, но через некоторое время медики диагностировали микроинсульт. Хотя это не угрожало жизни, Добрынину было необходимо пересмотреть привычки, уменьшить нагрузки и стараться отдыхать больше.

После таких событий Вячеслав фактически отошел от концертной деятельности, однако продолжал следить за происходящим в мире шоу-бизнеса. Спустя время состояние артиста усугубилось, и весной 2024 года он поделился, что перенес еще один инсульт, после которого ему присвоили инвалидность.

«Память о нем останется навсегда»: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Добрынина
«Память о нем останется навсегда»: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Добрынина

Добрынин рассказывал, что ходит и говорит с трудом, быстро устает.

Вячеслав всецело сфокусировался на лечении, ездил в санатории. Осенью 2024 года появились новости о новой госпитализации Вячеслава из-за очередного инсульта.

1 октября 2024 года на 79-м году жизни Вячеслав Добрынин скончался, предположительно, из-за осложнений после перенесенного инсульта. Единственное, о чем в своей жизни сожалел артист, это о том, что у него так и не появился ребенок от Ирины, его второй жены.

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#певец
#шоу-бизнес
#брак
#развод
#звёзды
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В Госдуме раскрыли, почему Макаревича* и Галкина* не лишили имущества в России
Милонов: Макаревича* и Галкина* не лишили имущества из-за связей в высших кругах
01 февраля 2025, 20:43

Фото: iStock/Oleg Elkov

Юморист Максим Галкин* и музыкант Андрей Макаревич* могут сохранять связи в высоких кругах власти, что позволяет им удерживать имущество в России. Об этом сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с изданием NEWS.ru.
Парламентарий подчеркнул, что изъятие имущества у иноагентов не является приоритетной задачей, однако очевидно, что у таких личностей, как Макаревич* и Галкин*, могли остаться знакомые в кругах российской власти, которые помогают им.

Также ситуацию прокомментировал общественный деятель и бизнесмен Андрей Ковалёв. Он подчеркнул, что процесс лишения имущества иноагентов может занять время. При этом некоторые из них продолжают сдавать недвижимость в России в аренду и получать доход, живя за границей и продолжая критиковать свою родину.

Ковалёв призвал как можно скорее навести порядок и поддерживать президента.

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*признаны Минюстом РФ иноагентами
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#имущество
#деньги
#виталий милонов
#шоу-бизнес
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После скандальной истории с трупом в машине стал известен необычный райдер Гоши Куценко
01 февраля 2025, 20:24

Гоша Куценко (фото: соцсети)

После скандальной истории с трупом в автомобиле Гоши Куценко стал известен райдер актёра.
Выяснилось, что артист не требует для себя ничего необычного, соглашаясь выступать на частных вечеринках. Приглашающей стороне это обойдётся в гонорар, начинающийся от 4,2 миллиона рублей. При этом Куценко придёт уже подготовленным, со сценарием. Выступать он может либо один, либо с музыкантами.

Из требований у актёра только экзотический напиток – граппа – итальянский виноградный алкогольный напиток. Он должен быть выдержан либо в бочках для виски, либо в бочках для сотерна. Если же менеджерам не удастся найти требуемое, то можно предложить альтернативу, но по предварительной договорённости с менеджером актёра.

Остальное в райдере стандартно: фруктовая, овощная, мясная, сырная и рыбная тарелки, вино, чай, кофе, сок и энергетики.

Особое внимание уделяется охране на время выступления. Она больше нужна не самому актёру, а должна находиться рядом с гримёркой, где лежит дорогое имущество.

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