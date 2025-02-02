«Ты родишь урода»: Певица Суханкина рассказала об ужасах своего второго брака

Маргарита Суханкина
Солистка и поначалу тайная звезда группы «Мираж» Маргарита Суханкина выходила замуж четыре раза. Вторым ее мужем был музыкант Большого театра по имени Александр, и этот брак оказался самым неудачным.
Их познакомила подруга, когда Суханкина только начала отходить от развода с немецким ресторатором Антуном Маруной. На момент знакомства у Александра уже намечались серьезные проблемы с алкоголем, Маргарита считала, что сможет помочь ему справиться с этим.
Зависимость Александра от алкоголя была воспринята Маргаритой как вызов, хотя близкие просили ее удержаться от этих отношений. Ее отец сказал ей тогда:
То, что папа оказался прав, Маргарита поняла только после сделанного по глупости аборта. Его инициатором был Александр, считавший, что из-за пристрастия к спиртному ребенок родится умственно-отсталый. Он говорил певице, что она родит дебила или урода и обречёт себя на всю жизнь.
Через несколько месяцев Суханкина снова забеременела. На этот раз она просто поставила супруга перед фактом, что будет рожать, независимо от его мнения. Однако малыш умер в утробе на восьмом месяце. Эта трагедия стала финальной точкой во втором браке звезды.
У Маргариты Суханкиной двое приёмных детей. Личность своего нового избранника певица не раскрывает.
Читайте также:
Горбашов не захотел допускать Гулькину к работе над фильмом о группе «Мираж»
Роман с Натальей Ветлицкой и сын от суррогатной матери: Дмитрию Маликову — 55 лет, как сейчас живёт певец
Дочь экс-солистки «Миража» Наталии Гулькиной стала жертвой педофила в школе
«Он был как-то заброшен, и я решила, что могу и должна ему помочь», — разоткровенничалась Маргарита в беседе с Борисом Корчевниковым на программе «Судьба человека» на телеканале «Россия».
Зависимость Александра от алкоголя была воспринята Маргаритой как вызов, хотя близкие просили ее удержаться от этих отношений. Ее отец сказал ей тогда:
«Ты ничего не сделаешь. Он должен захотеть это сам. Либо он сам пьет, либо сам не пьет», — вспомнила артистка.
То, что папа оказался прав, Маргарита поняла только после сделанного по глупости аборта. Его инициатором был Александр, считавший, что из-за пристрастия к спиртному ребенок родится умственно-отсталый. Он говорил певице, что она родит дебила или урода и обречёт себя на всю жизнь.
«И я испугалась, дурочка, конечно, пошла на позднем сроке делать аборт», — добавила певица.
Через несколько месяцев Суханкина снова забеременела. На этот раз она просто поставила супруга перед фактом, что будет рожать, независимо от его мнения. Однако малыш умер в утробе на восьмом месяце. Эта трагедия стала финальной точкой во втором браке звезды.
«Я тут же с ним рассталась. Он пытался меня возвращать, приходил с подарками, клятвенно обещал, что мы забудем эту историю, мы будем жить дальше, рожать детей. Как раз после того случая у меня с деторождением начались колоссальные проблемы», — с горечью заключила артистка.
У Маргариты Суханкиной двое приёмных детей. Личность своего нового избранника певица не раскрывает.
Читайте также:
Горбашов не захотел допускать Гулькину к работе над фильмом о группе «Мираж»
Роман с Натальей Ветлицкой и сын от суррогатной матери: Дмитрию Маликову — 55 лет, как сейчас живёт певец
Дочь экс-солистки «Миража» Наталии Гулькиной стала жертвой педофила в школе
Александр Бойцов