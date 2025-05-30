Певица Юлия Проскурякова показала облегающее платье с разрезом
Певица Юлия Проскурякова показала в соцсетях облегающее платье с разрезом на ноге. Светло-розовый наряд без бретелей подчеркнул женственность его владелицы. Образ дополняли эффектное кольцо, босоножки и длинные сережки. Шею исполнительница оставила голой.
«Невероятная красотка», «Платье просто огонь», «Шикарный образ», «Чудо как хороша», «Вот это работа над собой», «Отлично выглядите», «Роскошная женщина», — отреагировали поклонники жены Игоря Николаева.
Юлия Проскурякова часто говорит о важности принятия себя. По признанию звезды, она сотрудничает с профессиональным стилистом, поэтому стала уверенней. К слову, женщину возмущают слухи о возможной беременности. Она попросила перестать говорить о женских фигурах.
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова воспитывают дочь Веронику и счастливы в браке, несмотря на возрастную разницу в 22 года.
*Запрещен в РФ