В США задержали Егора Крида

19 октября 2026, 20:44

В США Егора Крида перепутали с преступником и задержали полицейские

Егор Крид (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Во время прямой трансляции Егор Крид рассказал, что его задержали в Лос-Анджелесе. На это обратило внимание издание Woman.ru.