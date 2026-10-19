В США задержали Егора Крида
Во время прямой трансляции Егор Крид рассказал, что его задержали в Лос-Анджелесе. На это обратило внимание издание Woman.ru.
По словам артиста, в июле шестеро местных полицейских приняли его и друга за вооруженных преступников: на них навели оружие и заковали в наручники. Как отметил Крид, полицейский признался, что был готов открыть по ним огонь в случае неповиновения.
В октябре исполнитель сообщил об отмене концертов в Астрахани, Уфе и Нижнекамске в рамках гастрольного тура. Причиной назвали технические обстоятельства — площадки не смогли подготовить необходимую аппаратуру для масштабного шоу.
Тур Егора Крида пройдет с октября 2026 года по апрель 2027-го. В его рамках артист выступит в Казани, Нижнем Новгороде, Томске, Кемерово, Барнауле, Подольске, Екатеринбурге, Балашихе и Санкт-Петербурге. Певец заявил, что список городов будет пополняться.
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