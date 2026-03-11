«Чувствую себя принцем»: Сарик Андреасян признался в любви своей семье
Сарик Андреасян трогательно обратился к жене и дочерям
Режиссёр Сарик Андреасян посвятил тёплые слова своей семье. В личном блоге он опубликовал фотографии с супругой и дочерьми.
Он признался, что рядом с ними чувствует себя по-настоящему счастливым.
«Мои девочки! Спасибо, что в вашем женском царстве я чувствую себя всё ещё принцем. Мои красивые, мои шикарные, мои весёлые, мои солнечные», — написал он под семейными кадрами.Супруга режиссёра, актриса Лиза Моряк, ранее также выходила на связь из Дубая. Она рассказала, что их семья находилась там на отдыхе, однако им удалось покинуть город до того, как начали появляться тревожные новости о ракетных ударах. По словам Моряк, с ними всё в порядке.