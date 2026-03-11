«Чувствую себя принцем»: Сарик Андреасян признался в любви своей семье

11 марта 2026, 23:04

Сарик Андреасян трогательно обратился к жене и дочерям

Лиза Моряк и Сарик Андреасян с дочерьми (Фото: Instagram* / @moryakliza)

Режиссёр Сарик Андреасян посвятил тёплые слова своей семье. В личном блоге он опубликовал фотографии с супругой и дочерьми.





Он признался, что рядом с ними чувствует себя по-настоящему счастливым.





«Мои девочки! Спасибо, что в вашем женском царстве я чувствую себя всё ещё принцем. Мои красивые, мои шикарные, мои весёлые, мои солнечные», — написал он под семейными кадрами.