Певица Земфира* приостановила карьеру

22 февраля 2026, 10:25

Mash: Земфира* приостановила карьеру до мая 2026 года и переехала в Лондон

Земфира* (Фото: Инстаграм** @zemfiraworld)

Земфира* приостановила карьеру до мая 2026 года и переехала из Парижа в Лондон. Об этом пишет Telegram-канал Mash.