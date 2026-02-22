Певица Земфира* приостановила карьеру
Земфира* приостановила карьеру до мая 2026 года и переехала из Парижа в Лондон. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Одной из причин внезапного отпуска певицы стала невозможность выступать перед соотечественниками в странах СНГ. Земфира* считает, что её могут депортировать в Россию, где арестуют за использование жёлто-синих флагов на концертах, размещение оппозиционных плакатов и другие противозаконные действия. Кроме того, она стремится отдохнуть и заняться личными делами.
После завершения тура в 2025 году исполнительница взяла паузу, и в её расписании на 2026 и 2027 годы нет запланированных выступлений на стадионах, в клубах или дворцах спорта. По информации от представителей индустрии, Земфира* осознанно отказалась от проведения масштабных сольных концертов.
Выступления на корпоративных мероприятиях также практически исключены. Певица готова рассмотреть соответствующие предложения за сумму не менее 150 тысяч евро, включая перелёт на частном джете. Основное требование — заказчик должен иметь минимальное количество связей с Россией и быть готов подписать все необходимые документы как минимум за полгода до мероприятия.
