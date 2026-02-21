К Светлане Немоляевой приехала скорая из-за проблем с сердцем
Бригада скорой помощи приезжала к народной артистке РСФСР Светлане Немоляевой. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в своем телеграм-канале.
По его данным, 88-летняя актриса самостоятельно вызвала медиков, когда почувствовала себя плохо в своей квартире в центре Москвы. Причиной стали боли в сердце.
Врачи диагностировали у артистки нарушение сердечного ритма — пароксизмальную форму тахикардии. После оказания помощи ее оставили дома, поскольку жизни актрисы ничего не угрожало.
