Певица Земфира* продолжает избавляться от имущества, которое осталось у нее в России

18 ноября 2025, 08:30

SHOT: Певица Земфира* продала свой Mercedes, который принадлежал ей более 9 лет

Земфира* (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Певица Земфира* продала свой автомобиль Mercedes, который принадлежал ей более девяти лет. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.