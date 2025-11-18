Певица Земфира* продолжает избавляться от имущества, которое осталось у нее в России
Певица Земфира* продала свой автомобиль Mercedes, который принадлежал ей более девяти лет. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В июле 2016 года Земфира* приобрела Mercedes C200 4matic. На этом седане она ездила до 2022 года, после чего покинула Россию. За это время артистка накопила 625 штрафов на общую сумму более 837 тысяч рублей, последний из которых был выписан за неоплаченную парковку в 2022 году.
В начале текущего месяца певица решила продать автомобиль. Перед продажей машина прошла техническое обслуживание, включавшее замену масла в двигателе, масляного и салонного фильтров, а также проведение ряда других работ. В тот же день Mercedes C200 4matic был продан новому владельцу, который, по предварительным данным, заплатил за авто около 3,5 млн рублей.
