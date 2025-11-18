«Я это вижу»: певец SHAMAN высказался об отношениях Лепса с 19-летней Кибой

18 ноября 2025, 01:28

Певец SHAMAN высказался об отношениях Лепса с 19-летней Кибой

Ярослав Дронов (Фото: Telegram / @shaman_channel)

Популярный российский певец Ярослав Дронов (SHAMAN) прокомментировал отношения музыканта Григория Лепса с моделью Авророй Кибой, разница в возрасте которых составляет 43 года. Об этом артист рассказал в эфире передачи «Судьба человека».





Ведущий шоу Борис Корчевников задал собеседнику вопрос, подходят ли они друг другу. Однако Дронов долго не колебался и прямо сказал, что думает по поводу этой необычной пары.



«Безусловно, конечно, они вместе, они постоянно вместе на мероприятиях, постоянно созваниваются по телефону. Мы с Григорием общаемся, я это слышу, я это вижу и по видеосвязи. Так что можно только пожелать им счастья и крепкого союза», — ответил певец.