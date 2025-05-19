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«Зачем SHAMANу конкурс?»: Пригожин раскрыл, кто мог бы представить Россию на «Интервидении» кроме Ярослава Дронова

Иосиф Пригожин считает, что конкурс «Интервидение» должен быть вне политики
Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) представит Россию на конкурсе «Интервидение». По словам музыкального продюсера Иосифа Пригожина, за нашу страну могла бы выступить Татьяна Куртукова, исполнительница знаменитой песни «Матушка».
«Татьяна Куртукова. <…> Я рад, что SHAMAN будет выступать на этом конкурсе. Но в качестве кого? Для меня, например, SHAMAN — сложившаяся звезда. Зачем SHAMAN конкурс?» — сказал «Радио 1» Пригожин.
Как он отметил, и Куртукова уже снискала славу, но неизвестно то, каков формат конкурса. Если говорить о кандидатуре SHAMAN, согласуется ли статус артиста с уровнем конкурса — вопрос остаётся открытым.

«Я считаю, что «Интервидение» имеет право быть конкурсом мирового уровня, и когда SHAMAN представляет конкурс мирового уровня, это один вопрос. <…> Для того чтобы определить исполнителя, представляющего государство, нужно понимать условия конкурса, правила игры этого конкурса, кто участвует, как участвует. <…> А кто другие страны представляет? Какого уровня артисты? Это все имеет значение, понимаете?» — пояснил Пригожин.
По его словам, конкурс «Интервидение» не должен соприкасаться с политикой, участие должны принимать артисты и из США, и из европейских стран.

«Я, например, считаю, что все страны мира должны принимать участие, а не только дружественные, потому что наша задача завоевать и удержать уважение у общества, особенно там, где политики пытаются нас представить в другом свете. <…> Нам, наоборот, нужен прорыв — прорыв в отношениях между гражданами других стран. Нельзя позволять о нас вытирать ноги», — поделился продюсер своим мнением с «Радио 1».
Он добавил, что из-за незнания точного формата «Интервидения» можно делать разные прогнозы об успехе конкурса. Возможно, организаторы готовят что-то необычное и «крутое».

Напомним, что на музыкальном конкурсе артисты поборются за суперприз — 300 тысяч евро. Участие в «Интервидении» примут представители более 20 государств, включая страны БРИКС (Южная Африка, Китай, Индия, Бразилия), СНГ, Латинской Америки, Азии, Африки. Известно, что за Кыргызстан будет выступать трио NOMAD.

Конкурс «Интервидение» является обновлённым форматом одноимённого музыкального состязания, проводившегося в 1965—1980-х годах. В 1978 году в нём победила Алла Пугачёва, а два года спустя — Николай Гнатюк. «Старое» «Интервидение» прекратило своё существование с распадом социалистического лагеря, с тех пор проводились альтернативные проекты, например «Новая волна» и «Славянский базар».

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Стало известно о задолженности Ксении Собчак перед ФНС
Ксения Собчак задолжала ФНС 469 тысяч рублей
19 мая 2025, 13:53

Ксения Собчак (Фото: Telegram/@ksbchk)

Телеведущая Ксения Собчак задолжала налоговой 469 тысяч рублей, пишет Telegram-канал «Звездач».
По данным ФНС, журналистка не заплатила налоги своевременно. Собчак владеет рестораном ООО «Манила». Авторы поста уточнили, что это уже не первый случай с ней.

По информации «Звездача», у Ксении Анатольевны есть долг перед налоговиками на 1,3 миллиона рублей. Речь идет об еще одном заведении, связанном с ООО «ФИШ». В этом ресторане звезда является соучредителем. О данной задолженности стало известно в конце апреля, когда Собчак, как писали обозреватели, отдыхала в Африке с сыном. К слову, в комментариях под материалом были саркастичные реакции пользователей.

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Валерия и Пригожин назвали любимое место для отдыха
Валерия и Пригожин назвали Стамбул своим любимым местом для путешествий
19 мая 2025, 13:51

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Instagram* @valeriya)

Супруги певица Валерия и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин любят ездить Турцию.
Пригожин отметил, что Валерия любит осматривать роскошные исторические окрестности Стамбула.

«Этот великий город мы посещаем каждый год, там есть все — лучшие курортные зоны, отели, роскошная еда, у нас есть своя любимая зона для купаний, назвать не могу, а то фанаты заполонят», — рассказал Пригожин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Кроме того, он добавил, что они с супругой любят ездить по городам Подмосковья. В качестве примера продюсер назвал Коломну. Также, по словам Пригожина, Валерия любит ходить на местные театральные постановки и в музеи.

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Конфликт с Идой Галич, болезненное расставание и отношения с Киркоровым: как живет певица Люся Чеботина
19 мая 2025, 13:08

Люся Чеботина (фото: Instagram* / lusia_chebotina)

Певица Люся Чеботина стала широко известной в 2021 году и с тех пор успела выпустить не один хит. О творческом пути артистки, о её скандалах и личной жизни расскажет «Радио 1».

Кто такая Люся Чеботина


Людмила Андреевна Чеботина — российская певица, автор песен, актриса кино и озвучивания. Широкую известность она получила в 2021 году после выхода хита «Солнце Монако», который моментально завоевал популярность в чартах и социальных сетях.

Биография Люси Чеботиной


Будущая звезда эстрады родилась 26 апреля 1997 года в Петропавловске-Камчатском. Несмотря на то что её семья была далека от мира искусства, творческие способности Людмилы проявились с раннего возраста.

Когда Люсе было шесть лет, её родители развелись. Мама, оставшись одна с двумя дочерьми, приняла решение переехать в Москву. В столице семье пришлось нелегко из-за финансовых трудностей. Отец выплачивал минимальные алименты, а матери приходилось работать практически без выходных. Люся с юных лет подрабатывала — раздавала листовки после школы.

Люся Чеботина с сестрой (фото: Instagram* / lusia_chebotina)

Несмотря на сложные жизненные обстоятельства, мама Чеботиной поддерживала стремление дочери к творчеству. Девочка занималась в театральном кружке, посещала балетную студию, участвовала в проектах «Детская площадка», «Лови момент» и даже появилась в выпуске «Ералаша».

В 13 лет Люся поступила в музыкальную школу по классу хорового пения, а затем — в Государственный музыкальный колледж эстрадного и джазового искусства. В 2016 году она получила диплом преподавателя по эстрадно-джазовому вокалу.

Музыка Люси Чеботиной


Сначала Чеботина записывала каверы популярных песен и выкладывала их в соцсетях.

Прорывным моментом в карьере стала песня «Солнце Монако», которая в 2021 году попала на 68-е место в глобальном рейтинге Shazam. После этого Чеботина становится востребованной артисткой. Среди её популярных треков — «Секрет на двоих», «Плакал Голливуд», «Абьюз», «Моё», «Целуй меня», «Лучшая подруга» и хит «За бывшего». В апреле 2025 года Люся представила новый сингл — «Каблук».

В 2023 году певица записала совместную композицию с Филиппом Киркоровым — «Королева». Народный артист высоко оценил её талант и выразил уверенность в её большом будущем. Для Люси же певец является одним из важнейших людей в жизни.

Люся Чеботина и Филипп Киркоров (фото: Instagram* / lusia_chebotina)

Кроме того, у Чеботиной есть награда «Певица года».

Телешоу и блог


В 2017 году певица стала участницей проекта «Главная сцена». В том же году она попробовала себя на индийском шоу Dil Hai Hindustani, где достойно представила Россию, хотя и не получила наград.

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В 2019 году Люся прошла отбор на второй сезон проекта «Песни», выступив перед Бастой и Тимати.

Скандалы с Люсей Чеботиной


Конфликт с Идой Галич


Одним из самых обсуждаемых инцидентов стал конфликт с блогером Идой Галич. Чеботина должна была появиться в выпуске шоу «1–11», однако на съемки не пришла. Галич в резкой форме обвинила артистку в халатности и «свинском отношении», отметив, что из-за нее подвела целая команда и дети, для которых проект готовился.

Люся объяснила, что не пришла на шоу из-за плохого самочувствия.

Стычка с Лерой Кудрявцевой


Еще один конфликтный эпизод связан с телеведущей Лерой Кудрявцевой. По ее словам, на одном из концертов она не смогла попасть в гримерку, где в тот момент переодевалась Чеботина. Когда Кудрявцева все же вошла и поприветствовала певицу, та якобы отреагировала холодно.

Люся Чеботина (фото: Instagram* / lusia_chebotina)

В интервью шоу «Вопрос Ребром» Люся объяснила, что была застигнута врасплох, находясь в полуобнаженном виде, и потому просто растерялась.

Критика Адель


В шоу «MUZLOFT» Люся заявила, что осталась разочарована вокалом Адель. Поклонники певицы расценили это заявление как неуважительное и обрушились на Чеботину с критикой в соцсетях.

Личная жизнь Люси Чеботиной


В 2019 году не всплыли подробности ее романа с певцом ЮрКиссом — сыном медиаменеджера Владимира Киселева Юрием. Их отношения долго не имели четкого статуса: роман развивался, но мужчина избегал конкретики. По словам Чеботиной, это был «конфетно-букетный период, затянувшийся на несколько лет». Лишь в 2022 году пара официально подтвердила отношения.

Спустя год, сразу после Дня святого Валентина, пара рассталась. Инициатором разрыва стал Юрий. Для Люси это стало сильным ударом.

Люся Чеботина (фото: Instagram* / lusia_chebotina)

Весной 2024 года появились слухи о новом романе певицы — на этот раз с норвежским футболистом Матиасом Норманном, экс-игроком московского «Динамо». Парочку заметили вместе на отдыхе в Дубае, а в соцсетях поклонники заметили обмен флиртующими комментариями: футболист называл Люсю «моей девочкой», на что она отвечала «твоя».

На одном из музыкальных фестивалей в Баку Чеботина подтвердила, что находится в отношениях, но отказалась называть имя избранника.

Люся Чеботина сейчас


Сегодня Люся Чеботина уверенно занимает позицию одной из самых востребованных звёзд российской поп-сцены.

Кроме концертной деятельности, Чеботина снимается в кино и занимается озвучиванием мультфильмов. Среди фильмов с её участием — «Холоп», «Хочу замуж», «Честный развод 2», «СамоИрония судьбы» и «Иван Васильевич меняет всё».

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Мать Давы назвала пол его новорожденного ребенка от Мари Краймбрери
Мать Давы назвала его новорожденного ребенка сеньоритой
19 мая 2025, 12:24

Давид Манукян (Фото: Telegram/@davatelega)

Некоторое время назад стало известно, что блогер и телеведущий Давид Манукян (Дава) и его супруга-певица Мари Краймбрери (Марина Жадан) стали родителями в первый раз. Мужчина поделился кадрами из роддома в соцсетях, но пол новорожденного ребенка не назвал.
А вот мама Давы решила ничего не скрывать и поделилась информацией с аудиторией.

«Спасибо Богу, что вы есть в моей жизни... И моя сеньорита-вкусняшка», — сказано в публикации матери блогера.
Малышка родилась несколько дней назад в одной из клиник Москвы. У возлюбленных прошли партнерские роды. Давид держал Марину за руку, видя появление дочери на свет.

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Александра Стриженова рассекретила имя новорожденной дочери
19 мая 2025, 12:06

Александра Стриженова с мужем Павлом (фото: Instagram* @mommy_me_ya)

Внучка народного артиста СССР Олега Стриженова 5 мая родила седьмого ребенка, девочку. Александра заявила, что назвала малышку на букву «В», однако только теперь рассекретила ее имя.
В своем блоге Стриженова опубликовала ролик, в котором муж звезды соцсетей принес розовые воздушные шары с женскими именами на букву «В» и по очереди перерезал ленточки. Шары с неверными именами улетали вверх.

Последний шар супруги развернули стороной с надписью к камере и наконец-то рассекретили то самое имя — Варвара.

«Мы знакомим вас с именем нашей принцессы. Спасибо мужу за дочку», — подписала видео Александра.

О беременности звёздная наследница сообщила в октябре. Сейчас Стриженова счастлива в браке с мужчиной по имени Павел, за которого вышла замуж летом 2023 года.

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