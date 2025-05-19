«Зачем SHAMANу конкурс?»: Пригожин раскрыл, кто мог бы представить Россию на «Интервидении» кроме Ярослава Дронова

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) представит Россию на конкурсе «Интервидение». По словам музыкального продюсера Иосифа Пригожина, за нашу страну могла бы выступить Татьяна Куртукова, исполнительница знаменитой песни «Матушка».
«Татьяна Куртукова. <…> Я рад, что SHAMAN будет выступать на этом конкурсе. Но в качестве кого? Для меня, например, SHAMAN — сложившаяся звезда. Зачем SHAMAN конкурс?» — сказал «Радио 1» Пригожин.Как он отметил, и Куртукова уже снискала славу, но неизвестно то, каков формат конкурса. Если говорить о кандидатуре SHAMAN, согласуется ли статус артиста с уровнем конкурса — вопрос остаётся открытым.
«Я считаю, что «Интервидение» имеет право быть конкурсом мирового уровня, и когда SHAMAN представляет конкурс мирового уровня, это один вопрос. <…> Для того чтобы определить исполнителя, представляющего государство, нужно понимать условия конкурса, правила игры этого конкурса, кто участвует, как участвует. <…> А кто другие страны представляет? Какого уровня артисты? Это все имеет значение, понимаете?» — пояснил Пригожин.По его словам, конкурс «Интервидение» не должен соприкасаться с политикой, участие должны принимать артисты и из США, и из европейских стран.
«Я, например, считаю, что все страны мира должны принимать участие, а не только дружественные, потому что наша задача завоевать и удержать уважение у общества, особенно там, где политики пытаются нас представить в другом свете. <…> Нам, наоборот, нужен прорыв — прорыв в отношениях между гражданами других стран. Нельзя позволять о нас вытирать ноги», — поделился продюсер своим мнением с «Радио 1».Он добавил, что из-за незнания точного формата «Интервидения» можно делать разные прогнозы об успехе конкурса. Возможно, организаторы готовят что-то необычное и «крутое».
Напомним, что на музыкальном конкурсе артисты поборются за суперприз — 300 тысяч евро. Участие в «Интервидении» примут представители более 20 государств, включая страны БРИКС (Южная Африка, Китай, Индия, Бразилия), СНГ, Латинской Америки, Азии, Африки. Известно, что за Кыргызстан будет выступать трио NOMAD.
Конкурс «Интервидение» является обновлённым форматом одноимённого музыкального состязания, проводившегося в 1965—1980-х годах. В 1978 году в нём победила Алла Пугачёва, а два года спустя — Николай Гнатюк. «Старое» «Интервидение» прекратило своё существование с распадом социалистического лагеря, с тех пор проводились альтернативные проекты, например «Новая волна» и «Славянский базар».
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Анастасия Чубина