Вечеринка с Фиксиками и куча подарков: звезда «Ворониных» Мария Ильюхина отметила 2-летие дочки

Мария Ильюхина (фото: Telegram @iliukhinaa)
Дочери актрисы Марии Ильюхиной на днях исполнилось два года. Звезда сериала «Воронины» устроила малышке вечеринку с персонажами её любимого мультфильма.
«Доченька, с днём рождения! Моей самой любимой малышке сегодня исполняется два годика. Ты моя душа, невероятно сильно тебя люблю! Пусть судьба дарит всё самое лучшее и чудесное, жизнь всегда наполнена счастьем, улыбками и весельем. Будь самой счастливой, красивой, умненькой и здоровой, моя принцесса!», – написала поздравление 21-летняя Ильюхина в соцсетях.Дочь актрисы, которую тоже зовут Маша, получила большое количество подарков на день рождения. В их числе игрушечный пылесос, большие пазлы, детская качалка-лошадка, набор стоматолога, гоночный автотрек с машинками, детская железная дорога, несколько интерактивных игрушек-«развивашек» и многое другое.
Также именинницу ждала вечеринка. Место, где проходил праздник, было украшено шарами, а развлекал Машу и её маленьких гостей аниматор в костюме Фиксика, который устроил ребятам шоу мыльных пузырей. После Ильюхина вынесла большой торт, также украшенный героями мультика «Фиксики».
Алексей Шаров с дочерью Машей (фото: Telegram @iliukhinaa)
Актриса родила дочь в 2023 году от Алексея Шарова. Молодой человек не имеет отношения к шоу-бизнеса. Звезда популярного сериала долгое время скрывала возлюбленного и своё положение, а затем шокировала фанатов кардинальными изменениями в личной жизни.
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