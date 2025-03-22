«Сегодня я родила!»: исполнительница хита «Russian Girl» Женя Любич стала многодетной мамой

Женя Любич (фото: Telegram @jenia_lubich)
Женя Любич сегодня сообщила, что её семья официально стала многодетной. Певица опубликовала беременные фотографии.
В субботу, 22 марта, исполнительница хита «Russian Girl» празднует 41-летие. В связи с праздником артистка поделилась с фанатами радостной новостью. Прямо со сцены Любич сообщила, что родила третьего ребёнка.
Также Любич рассказала, что третья беременность стала сюрпризом и для неё, и для её мужа. Тем не менее, супруги обрадовались. Женя убеждена, что, несмотря на высокую загруженность на работе, они с мужем справятся с воспитанием малыша. К слову, пол ребёнка певица пока решила оставить в тайне.
Читайте также:
«Дочь сама себя назвала во сне»: Ида Галич рассказала об имени будущего ребёнка и предстоящей свадьбе
Расставшаяся с чиновником Саша Бортич раскрыла личность нового возлюбленного – фото
«Я замужем!»: Певица Алекса поставила точку в «мыльной опере» с разводом
«А вы догадывались о том, что последние 9 месяцев я находилась в ожидании чуда? Сегодня это чудо произошло! Как думаете, кто пришёл в нашу семью – мальчик, или девочка? Я сама до последнего не знала ответ, но я его чувствовала, и интуиция меня не подвела...», – заявила Женя.Все девять месяцев певица тщательно скрывала положение. При этом она продолжала выступать.
Также Любич рассказала, что третья беременность стала сюрпризом и для неё, и для её мужа. Тем не менее, супруги обрадовались. Женя убеждена, что, несмотря на высокую загруженность на работе, они с мужем справятся с воспитанием малыша. К слову, пол ребёнка певица пока решила оставить в тайне.
«Приход в нашу жизнь третьего малыша – это в первую очередь про любовь для нас обоих! Признаться, по правде с каждым новым ребёнком мы становимся всё больше и больше одной командой, мы становимся более зрелыми и сплоченными! И это счастье, когда дети объединяют!», – поделилась певица в беседе с изданием StarHit.Женя Любич замужем за исполнительным директором концертной компании «Артлайф» Дмитрием Кончаковским. В браке также родились сын и дочь – Александру сейчас три года, а Анне – семь лет.
Читайте также:
«Дочь сама себя назвала во сне»: Ида Галич рассказала об имени будущего ребёнка и предстоящей свадьбе
Расставшаяся с чиновником Саша Бортич раскрыла личность нового возлюбленного – фото
«Я замужем!»: Певица Алекса поставила точку в «мыльной опере» с разводом
Анастасия Чинкова