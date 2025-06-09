Лера Кудрявцева и Игорь Макаров странно отметили 12-ю годовщину свадьбы

09 июня 2025, 08:57

Лера Кудрявцева (Фото: Инстаграм*/leratv)

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров отметили 12-ю годовщину свадьбы, которую называют «никелевой». Об этом телеведущая рассказала в соцсетях.





В связи с важной датой хоккеист опубликовал архивный романтический снимок, на котором супруги обнимались и широко улыбались. Исполнительница «Дамы за 30» сделала репост фото, а также добавила короткое видео с празднования. Семья провела время в деревянном домике вместе с шестилетней дочерью. Артистка положила ноги на молодого мужа, а рядом с ними резвилась Маша.

«Годовщина свадьбы. 12 лет официально», — пояснила она поклонникам.

Фото: Инстаграм*/leratv)



«Я была женщина (старая) красивая, он (глупый) молодой», — с иронией указала она.