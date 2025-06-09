Лера Кудрявцева и Игорь Макаров странно отметили 12-ю годовщину свадьбы
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров отметили 12-ю годовщину свадьбы, которую называют «никелевой». Об этом телеведущая рассказала в соцсетях.
В связи с важной датой хоккеист опубликовал архивный романтический снимок, на котором супруги обнимались и широко улыбались. Исполнительница «Дамы за 30» сделала репост фото, а также добавила короткое видео с празднования. Семья провела время в деревянном домике вместе с шестилетней дочерью. Артистка положила ноги на молодого мужа, а рядом с ними резвилась Маша.
«Годовщина свадьбы. 12 лет официально», — пояснила она поклонникам.Ранее ведущая шоу «Секрет на миллион» вспоминала, как познакомилась с будущим мужем. По ее словам, летом 2012-го она выбралась с подругами в ресторан. Там между артисткой и спортсменом пробежала искра – они встретились взглядами, и молодой человек подошел к ее столику. К слову, разница в возрасте пары — 16 лет.
«Я была женщина (старая) красивая, он (глупый) молодой», — с иронией указала она.Перед этим сообщалось, что Лера Кудрявцева едва не стала жертвой мошенников, заказав товар в интернет-магазине «Л’Этуаль».
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