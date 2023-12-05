Пугачёвой стало плохо на шопинге на Кипре

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Певице Алле Пугачёвой стало плохо во время шоппинга в Кипре. О состоянии артистки рассказал посетитель одного из бутиков «Московскому комсомольцу».
«Волею случая мы оказались вместе в местном мультибрендовом магазине. Алла Борисовна плохого самочувствия даже не скрывала. <…> В тот день ей стало плохо: она очень неважно себя почувствовала», — поделился очевидец по имени Алексей.Он рассказал, что ус слышал, как артистка жаловалась продавцам на отек ног.
Пугачёва вместе с семьей уехала из Израиля после эскалации конфликта с палестинским движением ХАМАС. В ноябре артистка приезжала в РФ и записала несколько песен. Она также обратилась к хейтерам в социальных сетях, назвав их рабами.
Ранее сообщалось, что Андрей Макаревич* запретил россиянам слушать свой новый альбом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак