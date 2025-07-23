Певицу IOWA хотят привлечь к ответственности за похожий на гениталии наряд

23 июля 2025, 18:49

Екатерина Иванчикова / IOWA (фото: Telegram @iowa_band)

Белорусскую певицу Екатерину Иванчикову, выступающую под псевдонимом IOWA, хотят привлечь к ответственности за выступление в похожем на гениталии наряде. В таком образе она выступила на Дне защиты детей в Великом Новгороде, сообщает РИА Новости.