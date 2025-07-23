Певицу IOWA хотят привлечь к ответственности за похожий на гениталии наряд
Белорусскую певицу Екатерину Иванчикову, выступающую под псевдонимом IOWA, хотят привлечь к ответственности за выступление в похожем на гениталии наряде. В таком образе она выступила на Дне защиты детей в Великом Новгороде, сообщает РИА Новости.
Прокуратура внесла министру культуры и туризма Новгородской области представление за ненадлежащее исполнение обязанностей по защите детей от вредной информации при организации концерта коллектива IOWA.
Новгородское областное театрально-концертное агентство, которое является ответственным за мероприятие, изучило записи с концертов группы в Москве и Петербурге в мае этого года. Там Иванчикова выступала в том же наряде.
Однако на этих выступлениях стояло возрастное ограничение, а вход на концерт в Новгороде был свободным.
В настоящий момент материалы дела направлены в федеральную службу по надзору в сфере образования и науки. Виновные будут привлечены к ответственности по статье о нарушении законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Статья предусматривает штраф в размере от пяти до десяти тысяч рублей.
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