Достижения.рф

Певицу Монеточку* заочно арестовали в России

Монеточку* заочно арестовали за уклонение от обязанностей иноагента
Монеточка / Елизавета Гырдымова* (фото: Instagram** @monetochkaliska)

Басманный суд Москвы заочно арестовал певицу Монеточку (настоящее имя – Елизавета Гырдымова)*. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.



В сообщении ведомства говорится, что с учётом позиции Басманной межрайонной прокуратуры суд заочно избрал в отношении исполнительницы меру пресечения в виде заключения под стражу.

Монеточке* заочно предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

По данным следствия, певица не выполнила требования, установленные законом для лиц, включённых в реестр иноагентов.

Читайте также:

*признан(а) Минюстом РФ иноагентом
**деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0