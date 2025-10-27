Певицу Монеточку* заочно арестовали в России
Басманный суд Москвы заочно арестовал певицу Монеточку (настоящее имя – Елизавета Гырдымова)*. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
В сообщении ведомства говорится, что с учётом позиции Басманной межрайонной прокуратуры суд заочно избрал в отношении исполнительницы меру пресечения в виде заключения под стражу.
Монеточке* заочно предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.
По данным следствия, певица не выполнила требования, установленные законом для лиц, включённых в реестр иноагентов.
**деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России