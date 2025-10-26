Ужасные советы от Моргенштерна*, пьяные шабаши в «трэп-доме» и клиническая депрессия: Как сейчас живет Слава Марлоу?
Слава Марлоу — феномен российского шоу-бизнеса, который из скромного парня из Новосибирска превратился в одного из самых востребованных и высокооплачиваемых саунд-продюсеров и битмейкеров страны. 27 октября ему исполняется 26 лет. О том, как видеоблогер пришел к успеху и как живет сейчас, читайте в материале «Радио 1».
Биография Марлоу
Слава Марлоу (настоящее имя — Артём Артёмович Готлиб) родился 27 октября 1999 года в Новосибирске. Интерес к музыке ему привили родители, в доме которых звучали самые разные жанры — от классики до шансона. В семь лет он пошёл в музыкальную школу, где освоил фортепиано и около года учился играть на саксофоне.
Его путь к карьере начался в 2015 году с экспериментов в битмейкинге. В 2016 году он создал свой YouTube-канал, где выкладывал первые клипы — «Донат» и «Король снэпчата», а также видео о создании музыки. Тогда его аудитория была совсем небольшой. После школы Слава переехал в Санкт-Петербург и поступил учиться на продюсера в Институт кино и телевидения. В Петербурге он основал юмористическую группу «Мальчугенг» и выпустил дебютный сольный альбом Opening под псевдонимом Manny, который остался для широкой аудитории фактически незамеченным.
Взлёт популярности и сотрудничество с Моргенштерном*
Переломный момент в карьере Славы наступил в 2019 году и был связан с рэпером Моргенштерном*. Вдохновившись его интервью, Слава выпустил клип «Моргенштерн*, давай сделаем фит», который в итоге привлёк внимание артиста. Их творческий тандем оказался невероятно продуктивным.
Первый совместный альбом, записанный всего за неделю в прямом эфире на YouTube, стал сенсацией. По словам Моргенштерна*, только на этом альбоме они заработали 12,5 миллионов рублей. Слава Марлоу создал уникальное, мгновенно узнаваемое звучание для хитов Моргенштерна* «Yung Hefner», «Cadillac» и «Lollipop». Он получал 30% от доходов с совместных треков.
После начала сотрудничества Слава переехал в Москву, где всего за месяц, продавая собственный курс по битмейкингу, заработал свой первый миллион рублей.
Невероятный финансовый успех
Благодаря сотрудничеству с Моргенштерном*, сольной карьере и многочисленным рекламным контрактам, Слава Марлоу достиг впечатляющего финансового успеха. В 2021 году он вошёл в рейтинг самых богатых российских звёзд по версии Forbes с оценкой доходов $2 млн.
Стабильный доход приносили 30% от стриминга и авторских отчислений с треков, написанных для Моргенштерна* и других артистов. Свой самый дорогой бит он продал за $35 тысяч, а стоимость одной рекламной интеграции в его социальных сетях оценивалась в 1,3 млн рублей.
Сольная карьера и новые проекты
Осенью 2020 года Слава Марлоу объявил о желании сосредоточиться на собственном творчестве, заявив:
«Через год я буду самостоятельным, интересным артистом с большим количеством хитов в багаже».
И уже в октябре того же года выпустил EP «Артём», в записи которого приняли участие Моргенштерн* и Элджей. После ухода из «треп-дома» Слава сосредоточился на сольной карьере. Его треки «Снова я напиваюсь» и «Ты горишь как огонь» возглавляли российские чарты.
В 2023 году Слава запустил на платформе «Дзен» музыкальное шоу «Гараж», в рамках которого за неделю создавал трек и клип для приглашённого артиста. Сам он объяснил это желанием «переизобрести себя» и поддержать ярких, но не самых раскрученных музыкантов.
За кулисами «трэп-дома»: почему Слава не уехал с Моргенштерном*
Слава, выросший в спокойной обстановке, с трудом переносил богемный образ жизни «трэп-дома». Он жаловался на постоянные шумные вечеринки, обилие девушек и невозможность нормально отдохнуть.
«Просыпаешься от громких звуков в полпятого и видишь шабаш. Все бухие. Спать бывало тяжело», — делился Слава в интервью YouTube-шоу «Вписка».
Марлоу неоднократно заявлял, что их с Моргенштерном* объединяла только работа над музыкой, в то время как их жизненные принципы кардинально расходились. После экспериментов Моргенштерна с запрещенными веществами он давал Славе «советы относительно жизни», которые сам Марлоу позже охарактеризовал как «ужасные» и усугублявшие его положение.
С октября 2020 года музыкант начал страдать от клинической депрессии. Причинами стали выгорание, поиски себя и интенсивная работа. Он признался, что был вынужден принимать антидепрессанты.