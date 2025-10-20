Земфира* отказалась от концертов в Армении из-за страха ареста
Певица Земфира* отказалась ехать на концерт в Армению, опасаясь ареста. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как оказалось, крупная местная ивент-компания предлагала артистке провести серию концертов и корпоративных выступлений в Ереване, пообещав гонорар около 20 миллионов рублей. Инициатива появилась после того, как в сети разошлось видео премьер-министра Армении Никола Пашиняна, слушающего песню Земфиры* и заметно растроганного.
Организаторы рассчитывали воспользоваться популярностью ролика, однако певица отклонила предложение. По информации источников, Земфира* опасается, что в дружественной России стране её могут задержать из-за антироссийских заявлений и открытой поддержки Украины.
