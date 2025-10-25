«Был конфликт»: Галкина* обвинили в распространении слуха о смерти продюсера

25 октября 2025, 12:54

Продюсер Дворцов предположил, что слух о его смерти распространил Максим Галкин*

Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Продюсер певца Пьера Нарцисса Сергей Дворцов высказал предположение, что слух о его смерти распространил юморист Максим Галкин*.





В интервью «NEWS.ru» Дворцов сообщил, что сообщение о его гибели недавно появилось в интернете. После этого ему начали звонить встревоженные друзья и знакомые.



Продюсер подчеркнул, что не хочет никого прямо обвинять. При этом он отметил, что в последнее время дал много резких комментариев по разным вопросам.

«Потому что я сейчас много про Максима Галкина* говорю. У меня был с ним конфликт, очень ярый. Я не так давно выразился негативно о Никите Преснякове, о внуке Пугачёвой. Мне кажется, что это со стороны иноагентов», — высказался Сергей.

