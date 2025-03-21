Пианист Даниил Крамер рассказал об угрожающих письмах с Украины после начала СВО

Даниил Крамер (Фото: РИА Новости/Антон Вергун)
После начала специальной военной операции известному российскому пианисту, джазмену Даниилу Крамеру начали приходить письма с угрозами из Киева. Об этом сам народный артист Российской Федерации рассказал сегодня, 21 марта, в день своего 65-летия.
В разговоре с РИА Новости знаменитый музыкант уточнил, что угрожающие послания он стал получать после того, как где-то не то публично заявил, не то написал, что не собирается уезжать из России.
Артист вспоминает, что большинство зарубежных и даже некоторые из российских коллег были уверены, что он вскоре после 24 февраля 2022 года покинет Россию.
Он также рассказал об одном музыканте из Польши, которого Крамер приглашал выступать на своих концертах. Так тот после начала боевых действий написал, что полагал Даниила «человеком чести», но разочаровался.
Читайте также:
Столетие российского джаза отметят фильмом «ДЖАЗ 100»
Возлюбленный Ани Покров певец Артур Бабич подал документы гражданство РФ
Эмигрировавший из России Валерий Меладзе тайно приехал в Москву
«Мне даже писали из Киева, чтобы не забыл взять с собой полиэтиленовый мешок, когда туда поеду. Чтобы было в чем меня обратно отправить по частям», — рассказал Крамер, родившийся в Харькове.
Артист вспоминает, что большинство зарубежных и даже некоторые из российских коллег были уверены, что он вскоре после 24 февраля 2022 года покинет Россию.
«Меня даже никто не спрашивал, уеду ли я, а спрашивали только, когда я это сделаю», — вспоминает музыкант.
Он также рассказал об одном музыканте из Польши, которого Крамер приглашал выступать на своих концертах. Так тот после начала боевых действий написал, что полагал Даниила «человеком чести», но разочаровался.
«Наверное, он думал, что "честь" моя должна проявиться в том, чтобы бросить свою страну и свою публику. Это совсем не моя позиция», — подчеркнул джазмен, юбиляр и достойный гражданин и человек Даниил Крамер.
Читайте также:
Столетие российского джаза отметят фильмом «ДЖАЗ 100»
Возлюбленный Ани Покров певец Артур Бабич подал документы гражданство РФ
Эмигрировавший из России Валерий Меладзе тайно приехал в Москву
Александр Бойцов