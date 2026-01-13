«Пичкают фармой»: Фото с хищниками обернулись скандалом для певицы МакSим
Зоозащитники раскритиковали певицу МакSим за фотографии из контактных зоопарков
Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) во время новогодних каникул посещала с детьми различные контактные зоопарки, где содержат диких животных. Она активно делилась фотографиями этих встреч в своих социальных сетях.
Отмечается, что публикации МакSим вызвали не одобрение, а волну критики со стороны подписчиков. Особенно резко отреагировали зоозащитники. Они заявили, что подобные заведения эксплуатируют животных и наносят им вред. Критики выражали негодование в комментариях под снимками со львами, тиграми и слонами.
«Бедные животные», «Тискать и кормить львов и тигров — это против их природы и инстинктов! Подозреваю, что животных пичкают фармой», — гласят комментарии.Администрация страницы певицы стала блокировать наиболее активных оппонентов, отправляя их в «чёрный список». В итоге лента комментариев под спорными постами существенно изменилась — там остались в основном сообщения поддержки или нейтральные отклики.