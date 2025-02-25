Пила и грязно скандалила: дочь Мишулина так и не приняла его внебрачного сына Тимура Еремеева. Что актриса не смогла простить отцу?

Карина Мишулина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Жизнь Карины Мишулиной, дочери известного актера Спартака Мишулина, кардинально изменилась после того, как общественность узнала о его тайной связи, в результате которой родился внебрачный сын Тимур Еремеев. Эта новость стала шоком для Карины, и она не смогла принять своего брата, что вылилось в публичные истерики и скандалы. Как сейчас живут сводные брат и сестра расскажет «Радио 1».
Карина Мишулина: детство и тесная связь с отцом
Карина появилась на свет 22 ноября 1979 года в Москве. Отец с самого раннего детства стал для нее очень значимым человеком.
«У нас была очень крепкая связь, я его искренне любила. Мне повезло расти в семье, где царила любовь и уважение между родителями», — делилась она.
Когда Карина подросла, отец предложил ей попробовать себя в актерском мастерстве. Она часто сопровождала своего отца на репетициях и спектаклях в Театре сатиры, где он работал. В возрасте двух лет она впервые вышла на сцену. Будучи дошкольницей, Карина успела поработать с такими выдающимися актерами, как Анатолий Папанов и Ольга Аросева, участвуя в постановках «Бег» и «Пеппи Длинный чулок». В 2000 году она окончила театральное училище имени Щепкина.
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Дебют Карины в кино состоялся в 2003 году в фильме «Прощальное эхо». Она также снималась в таких сериалах, как «Москва. Три вокзала», «Физрук» и «Жуки». Карина призналась, что перед съемками откровенных сцен в «Физруке» испытывала неловкость — для нее сшили костюм телесного цвета, имитировавший обнаженное тело. В конце января 2024 года вышел сериал «Хамелеон», где она сыграла одну из главных ролей.
Карина Мишулина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Личная жизнь дочери Мишулина
Что касается личной жизни, то Карина Мишулина впервые вышла замуж сразу после окончания театрального училища. Ее мужем стал коллега Олег Жуков, который был почти на 15 лет старше. По словам Карины, в тот период она была слишком молодой и наивной, воспринимая брак как игру. Супруги заключили брак тайно, и Карина вскоре сообщила родителям о своем решении. Однако семейная жизнь оказалась недолгой: муж накопил кредиты, проявлял агрессию и в конечном итоге бросил Карину и их дочь Кристину. В настоящее время девочка не общается с отцом.
Второй брак Карины также не увенчался успехом. Ее мужем стал актер и продюсер Владимир Мельников, который был на 20 лет старше актрисы. В этом браке у Мишулиной родилась дочь Полина, однако отношения распались, так как Владимир не смог принять наследницу Карины от предыдущих отношений и не проявил желания поддерживать связь с ней.
Третьим мужем Карины стал Иван Коробов. В 2015 году пара узаконила свои отношения, свадьба прошла в Москве в ресторане «Кино». Иван по образованию инженер, а позже получил диплом продюсера. Размышляя о своей личной жизни, Карина признавалась, что все время искала партнера, который был бы похож на ее отца.
Скандал с отцом из-за внебрачного сына
Тимур Еремеев (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
Несколько лет назад в семье Карины произошел громкий скандал, связанный с внебрачным сыном Спартака Мишулина. В 2017 году в жизни Карины появился человек, который заявил, что является ее братом по отцу. Актер Тимур Еремеев, известный по роли в сериале «Кухня», объявил себя внебрачным сыном звезды фильма «Белое солнце пустыни». Карина решительно отвергала обвинения в изменах своего отца. Однако ДНК-тест подтвердил, что Еремеев действительно является сыном Спартака Мишулина.
В эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ Карина не сдерживала эмоций: «Меня пнули в самое больное. Папа для меня — это святое». Эти события оказали на нее тяжелое воздействие, и у нее начались проблемы — она стала злоупотреблять алкоголем. Карина также пережила нервный срыв во время одного из шоу, где обсуждала конфликт с Еремеевым.
«Да, я не смогла совладать с собой. Моя эмоциональность взяла верх над разумом. Я захлебывалась от лжи и несправедливости вокруг, от того, что правду выворачивают наизнанку», — говорила она о своих переживаниях.
Карина Мишулина сейчас
Сейчас Карина Мишулина ведет спокойную жизнь и иногда принимает участие в съемках. Она выступает в антрепризных постановках.
«Я не хочу сидеть в театре, исполняя нелюбимые роли. Лучше уделю время своим детям, которые растут очень быстро, мужу и маме, перенесшей инсульт», — делится актриса.
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