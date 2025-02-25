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Домогательства отчима, секс-рабство и мужья-изменщики: почему звезда «Кухни» Елена Ксенофонтова опять подала на развод

Елена Ксенофонтова (Фото: Инстаграм* @elena_ksenofontova_official)

Елена Ксенофонтова (Фото: Инстаграм* @elena_ksenofontova_official)

Экранные образы Елены Ксенофонтовой всегда запоминаются зрителю, будь то роковая хозяйка отеля Элеонора Галанова в «Кухне» или сильные драматические героини театральной сцены. Не все знают, что жизнь Ксенофонтовой полна боли, борьбы и невероятной стойкости.

Детство с тираном

Елена Ксенофонтова родилась в 1972 году в казахстанском городе Хромтау. Ранние годы артистка провела в Серпухове, куда семья перебралась вскоре после её появления на свет. Родители Елены развелись, и мама опять пошла под венец. Отчим Ксенофонтовой был человеком влиятельным. В трезвом состоянии мужчина казался сдержанным, однако как только он выпивал, то превращался в агрессивного тирана. Под горячую руку все — и Елена, и её сводные брат с сестрой. Но больше всего страдала мать, на которую он постоянно поднимал руку, избивая до крови.

Детство маленькой Елены подле него превратилась в настоящий кошмар. Он не только применял силу, но и пытался домогаться девочки. Восьмилетняя Ксенофонтова не вынесла такой жизни и, отчаявшись, предприняла попытку покончить с собой. Медики чудом спасли Елену, проведя сложную операцию. Но и после такой ситуации она не осмелилась рассказать маме, что стало причиной подобного отчаянного шага.

Мама Ксенофонтовой научила малышку всегда скрывать боль. После очередной ночи с побоями она вставала, маскировала синяки косметикой и с улыбкой шла на работу.

Елена стала такой же волевой девушкой. Даже после расставания отчим продолжал докучать Ксенофонтовой и ее маме. Он приходил пьяным, скандалил, колотил мать и требовал переписать на него недвижимость. Когда будущая актриса уехала учиться в столицу, его арестовали за совращение несовершеннолетней. Из тюрьмы он уже не вышел.

Елена Ксенофонтова (Фото: кадр из сериала «Отель Элеон»)

Страшный диагноз

Еще школьницей Елена мечтала стать актрисой. После выпуска из школы она поехала в Москву и подала документы в два престижных учебных заведения — училище имени Щепкина и театральный институт имени Щукина. Однако Елена не сдала экзамены. Тогда она решила снять комнату и устроиться работать в студию-театр «Время». Именно там она получила свою первую роль в спектакле «Снегурочка».

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Но актерская карьера могла завершиться, так и не успев начаться. Три года Елена страдала от сильных головных болей, от которых падала в обморок. Медики поставили страшный диагноз — рак головного мозга, и отметили, что ей осталось жить лишь четыре месяца. Ксенофонтова долго лежала в больнице. Потом выяснилось, что диагноз был ошибочным, но голова у актрисы все так же ужасно болела. Её продолжали лечить капельницами, уколами и огромным количеством препаратов, но мучительные приступы все не оставляли Елену.

Точный диагноз так и не поставили, врачи лишь сказали, что эта область медицины ещё мало изучена. В это тяжелое время Ксенофонтова встретила своего первого супруга, Игоря Липатова, который и посоветовал ей пойти во ВГИК. В 1994 году она поступила на курс Иосифа Райхельгауза. Уже с первого курса Елена стала работать в театре.

Елена Ксенофонтова (Фото: Инстаграм* @elena_ksenofontova_official)

Почти попала в сексуальное рабство

В 1980-е годы Ксенофонтова чуть не попала в сексуальное рабство. Одна из её подруг подбила ее на поездку в Югославию с женской танцевальной труппой, обещая хорошие деньги. Однако по прибытии в Югославию выяснилось, что девушек ждёт ужасное — их собирались отправить в публичный дом.

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На репетиции руководитель отобрал у всех документы, а затем появились иные люди, которые в грубой форме рассказали, чем именно им предстоит заниматься. Ксенофонтова, как и остальные девушки, должна была беспрекословно подчиняться. Однако Елена смогла найти выход и, каким-то чудом, сбежать, вернувшись домой с другой труппой.

Измены в браках

В 19 лет Ксенофонтова сыграла свадьбу с Игорем Липатовым. Актриса мечтала о детях, но её планы разрушил диагноз — медики строго запретили ей рожать из-за огромных проблем со здоровьем. Несмотря на этот запрет, Елена до сих пор корит себя за две прерванные беременности, полагая, что могла бы бороться за возможность стать мамой. Пара прожила вместе 11 лет, но потом их пути разошлись. Причина расставания была проста — чувства прошли, и каждый из супругов начал вести свою личную жизнь. Порой они случайно пересекались в ресторане: он со спутницей, Елена с кавалером, а дома даже не обсуждали произошедшее.

Елена Ксенофонтова с сыном Тимофеем (Фото: Инстаграм* @elena_ksenofontova_official)


Ксенофонтова познакомилась со своим вторым супругом, продюсером Ильей Неретиным, на съемках сериала «Тайга». В 2003 году они сыграли свадьбу, а вскоре у влюбленных появился сын Тимофей. Однако менее чем через год Елена подала на развод. Причиной стала измена Ильи: он случайно позвонил ей, думая, что говорит с любовницей.

У сына актрисы с раннего возраста начали проявляться особенности поведения. Ксенофонтова обратилась за помощью к нескольким специалистам. У Тимофея выявили расстройство аутического спектра. Елена отмечала, что её сын «интроверт до крайности», от чего во время учебы в школе он сильно страдал.

Судебные разбирательства

Когда в жизни актрисы появился адвокат Александр Рыжих, она полагала, что он станет Тимофею другом. Всё начиналось прекрасно: мужчина ухаживал за Ксенофонтовой, подарил квартиру, ради которой она продала свою. Когда актриса узнала, что ждет ребенка, она не могла поверить своему счастью. Однако радость Елены не длилась долго: на большом сроке, на плановом приеме у доктора, она услышала, что уже 3 дня носила мертвого малыша.

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Это было тяжелым ударом, а после артистка пережила ещё одну замершую беременность, но не захотела делиться подробностями этого ужаса. Через некоторое время у Елены все же появилась дочь Софья. Со временем отношения между Ксенофонтовой и Рыжих дали трещину. Александр, бывший десантник и ныне юрист, неоднократно поднимал руку на Елену, а один из крайних инцидентов привел к судебному разбирательству. Мужчина обратился в суд, выставив женщину виновной в нанесении ему увечий.

Елена Ксенофонтова с дочерью Софьей (Фото: Инстаграм* @elena_ksenofontova_official)

В результате Ксенофонтову оштрафовали за «избиение мужа», а Рыжих начал собирать документы для лишения её права жить в их квартире. Судебные разбирательства длились четыре года. Елене пришлось бороться за свою невиновность, но доказательства, предоставленные её супругом, были очень убедительными. Однако благодаря вступившему в силу закону о декриминализации статьи, по которой её обвиняли, актрису не осудили. Но после этого Ксенофонтовой пришлось снова пойти в суд, так как бывший муж захотел забрать у неё дочь.

И опять развод

После всех переживаний в личной жизни, Елена уже и не надеялась найти свое счастье. Однако осенью 2022 года, на выставке «Я дышу», где артистка показывала свои авторские ёлки и украшения, она встретила адвоката Алексея Куликова. Спустя два месяца влюбленные поженились. Елена рассказала, что наконец повстречала того человека, с которым хотела бы провести остаток жизни.

Но через год после свадьбы Ксенофонтова объявила о расставании.

«Скажу кратко: я в разводе. И больше никаких комментариев давать не буду…Все-таки личная жизнь на то и личная, чтобы никому о ней не рассказывать», — поделилась 52-летняя Елена.

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Разрыв с Лукьянчиковой, смерть отца и требования к женщинам: звезда «Молодёжки» Иван Жвакин отмечает своё 33-летие
25 февраля 2025, 13:35

Иван Жвакин (Фото: ВКонтакте @zhvakin_ivan)

Актёр Иван Жвакин, известный ролью Александра Кострова в сериале «Молодёжка», сегодня празднует день рождения, артисту исполняется 33 года. О том, как складывается его карьера, о личной жизни артиста, читайте в материале «Радио 1».


Биография Ивана Жвакина



Актёр родился в городе Коркине Челябинской области в семье ветеринара и инспектора безопасности инкассаторов. Хотя никто из родственников не был связан с искусством, Иван с детства грезил об актёрской карьере и постепенно шёл навстречу своей мечте. Он занимался вокалом, учился играть на аккордеоне и ударных, посещал детскую театральную школу под руководством Евгения Егорова.

Жвакину было 16, когда он потерял отца: он утонул в реке. Зарплаты мамы-ветеринара не хватало, и юноша стал подрабатывать: разносил газеты, раздавал рекламные листовки.

Иван Жвакин (Фото: ВКонтакте @zhvakin_ivan)

Отец артиста очень хотел, чтобы его сын добился успеха в выбранной профессии. С первой попытки Иван поступил в Щепкинское училище.
«Педагогов вспоминаю с теплом, мои однокурсники тоже не последнего десятка, например Юрка Борисов, Ванька Мулин, Дашка Мельникова… В большинстве своём все пошли по профессии. „Щепка“ — это ещё такой институт уютный, со своим милым двориком. Помню, когда занятия заканчивались, кто-нибудь вечерком на гитарке возле памятника песню как закатит… Это комьюнити неподдельно наполненных людей — вот по нему скучаю, и каждому желаю когда-нибудь в своей жизни нечто подобное потрогать и ощутить», — цитирует слова артиста портал StarHit.


Карьера в театре



После окончания вуза Ивана пригласили в Театр Наций в спектакль «Триумф любви». Стоит вспомнить и дипломные постановки, в которых играл актёр: «Времена меняются?», «Зыковы».

Также Жвакин гастролировал со спектаклем «Билокси блюз» и перевоплощался на сцене в Евгения Онегина.

Иван Жвакин (Фото: ВКонтакте @zhvakin_ivan)


«Молодёжка»



Кинодебют Ивана состоялся в сериале «Универ», затем последовала роль в фильме «Бабье царство». Всенародную любовь принесла Жвакину его игра в сериале «Молодёжка».
«Стадионы, премьеры, различные мероприятия, где мы видели просто невероятную реакцию, масштабы народной любви потрясали. Больше всего запомнилось, когда в торговом центре за три часа <…˃ мы сфотографировались, наверное, с 3,5 тыс. человек. Почувствовать энергетику каждого дорогого стоило. Я и сейчас не могу отказать», — вспоминал актёр.
Иван Жвакин на съёмках сериала «Молодёжка» (Фото: ВКонтакте @zhvakin_ivan)

К роли Александра Кострова Иван вернулся в прошлом году. Премьера «Молодёжки. Новая смена» состоялась 5 ноября 2024 года. Известно также, что сериал продлён на второй сезон.
«Мы тряхнули стариной, на коньках уже как рыбы в воде», — отмечал Жвакин.


Фильмы с Иваном Жвакиным



Иван также снялся в сериале «Метод Фрейда», в котором исполнил роль одного из альпинистов.

Позднее Иван принял участие в съёмках фильма о пограничниках «На дальней заставе», снялся в сериале о Регине Збарской «Красная королева», в биографической драме о судьбе Валерия Ободзинского «Эти глаза напротив». Потом были «Танцы насмерть», «По щучьему велению», «Московские тайны», детектив «Карта памяти» и комедия «Галя, у нас отмена». В мелодраме «Свет в окне» Жвакин и вовсе сыграл сразу двух героев — братьев-близнецов.

Любимый кот Ивана по кличке Стэнли Ипкисс (Фото: Телеграм @zhvaka74)

Иван Жвакин сейчас



Иван часто ездит к детям в хоккейные лагеря, в лагерь «Артек». Также актёр планирует развивать свои вокальные способности. Жвакин в своё время пел и в хоре, и в Щепкинском училище.


Факты об актёре



Во время перерыва между съёмками сериала «Молодёжка» Иван Жвакин успел приобрести небольшой участок с домом. Актёр холост, живёт вместе с любимым котом по кличке Стэнли Ипкисс, сейчас подробности своей личной жизни он не раскрывает. Около трёх лет Иван состоял в отношениях с актрисой Ксенией Лукьянчиковой. Они познакомились во время съёмок сериала «Красная королева», где Ксения исполнила роль манекенщицы Регины Збарской. Почему же пара рассталась?

Иван Жвакин и Ксения Лукьянчикова (Фото: ВКонтакте @zhvakin_ivan)

«Просто разный характер и разные темпераменты. Такое бывает», — объяснил причину разрыва с Ксенией Иван.
Часто в интервью Жвакин представляет идеал любимой женщины.

«Не то, чтобы у меня были какие-то особенные требования. <…˃ Когда понимаешь, что с этим человеком тебе хорошо, когда возникает мощнейшая сцепка. Все девушки, с которыми я был в отношениях, замечательные, и я каждую боготворю. Но какой-то из последних фильтров не совпадал, и приходилось расставаться», — рассказывал актёр.

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«Я не хочу делать свадьбу на тысячу человек»: Анна Семенович сообщила, что находится в статусе невесты
25 февраля 2025, 13:22

Анна Семенович и Денис Шреер (фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович 1 марта отметит юбилей – её исполнится 45 лет. Уже два года певица встречается с бизнесменом Денисом Шреером, который пока не спешит вступить с ней в брак. Однако звезда надеется, что в этом году наконец-то впервые выйдет замуж.
«По поводу события, которого уже лет пятнадцать ждут все вокруг, иногда даже кажется, что ждут сильнее, чем я. Не знаю, когда она состоится. Я же не Денис, я не могу решать за него, когда он будет готов сделать мне предложение руки и сердца. Пока я нахожусь в статусе невесты. Что касается свадьбы, то я не тот человек, который хочет делать огромное торжество на тысячу человек. Я бы хотела приятную свадьбу с самыми близкими людьми, с которыми я действительно дружу и люблю», – подчеркнула Семенович.
Певица часто ведёт свадьбы, поэтому не понаслышке знает, как устают молодожёны, когда на торжестве собирается тысяча человек. Каждому присутствующему гостю приходится уделять внимание, что очень утомляет и превращает свадьбу в рутину.

«А ещё же первый танец молодых, торт, букет невесты... Свадьба превращается в обязаловку, а не в праздник. Я так точно не хочу. Хочется просто насладиться этим мероприятием в уютной обстановке с любимыми людьми, а не устать от него», – подчеркнула артистка.
Семенович отметила, что очень гордится своим любимым мужчиной. Он зарабатывает намного больше, чем она, и уже накопил приличное состояние, которое позволит им жить в изобилии.

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Череда выкидышей и проклятие соперницы: как живет Ольга Орлова и почему Шепелев не разрешает ей видеть крестника после смерти Фриске
25 февраля 2025, 13:15

Ольга Орлова (Фото: Телеграм: @olgaorlova131177)

В начале нулевых Ольга Орлова покинула группу «Блестящие» из-за беременности от бизнесмена. Их история любви была непростой: Ольга столкнулась с общественным осуждением и нападками со стороны Натальи Лагоды, бывшей девушки Александра, которая не смогла смириться с расставанием и винила Ольгу в своих бедах. Это были не единственные трудности в жизни ведущей «ДОМа-2»: впереди ее ждали разрыв с отцом сына, неудачные романы и поиски настоящей любви. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Развод с мужем и статус разлучницы


Начнем с того, что брак Ольги Орловой был омрачен конфликтом с Натальей Лагодой, которая публично называла ее разлучницей.

«Однажды ко мне в гости пришла Оля Орлова. Мы сидели, общались, и когда я узнала о ее беременности, искренне поздравила ее. Но потом она сказала: „Нет, ты не поняла, я беременна от твоего Саши“. Это меня просто поразило, и я не смогла сдержаться. После этого мне стало так плохо, что я потеряла смысл жизни», — рассказывала Наталья в интервью.

Сильно потрясенная Лагода стала злоупотреблять алкоголем, вести антисоциальный образ жизни и даже пыталась свести счеты жизнью. В итоге жизнь закончились трагически — она умерла от интоксикации и воспаления легких. Ольга, которой постоянно напоминали об этой истории, спустя годы объяснила, что Наталья оклеветала ее.

Наталья Лагода (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)

«Я была беременна от мужа, с которым жила уже год. Она же начала распространять ложные слухи в прессе. После рождения нашего сына Артема Наталья ходила по стриптиз-клубу с куклой и утверждала, что она родила от Саши, а не я», — делилась Орлова в программе «Секрет на миллион».

Ольга рассталась с Александром в 2004 году, когда их сыну было всего три года. Некоторые хейтеры намекали, что причиной разрыва стало «проклятье Лагоды», однако сама Орлова указывала на более простые и логичные причины. После ухода из «Блестящих» она была сосредоточена на сольной карьере и не могла уделять достаточно внимания домашним делам. Александр после развода оставил Ольге дом, продолжал активно участвовать в жизни сына и даже помогал в карьере бывшей жены, пригласив ее на кастинг ведущих «ДОМа-2».

Мужчины Ольги Орловой


Ольга успешно совмещала построение сольной музыкальной карьеры с работой в кино и участием в реалити-шоу. В её насыщенный график также вписывались отношения с мужчинами: например, пять с половиной лет она провела с Ренатом Давлетьяровым. Продюсер неоднократно предлагал ей выйти за него замуж, однако до регистрации брака дело так и не дошло. Причиной этому, вероятно, стали их постоянные конфликты — прирожденный лидер Ренат не был готов к компромиссам.

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В 2011 году певица начала роман с генеральным директором «Авалон-Инвест» Ильей Платоновым. Ольгу часто видели на светских мероприятиях и рядом с домом с сыном спикера Мосгордумы, а кольцо на её руке многие восприняли как помолвочное. Однако сама артистка не комментировала эти отношения, а в 2018 году появились слухи о их расставании. Позже Орлова призналась, что провела с Платоновым шесть-семь лет, а с её следующим партнером она надеется остаться на всю жизнь.

В один из периодов своей жизни певица была не до романтических отношений: её близкая подруга Жанна Фриске столкнулась с тяжёлой болезнью — раком. В 2015 году, несмотря на усилия врачей и поддержку родных, Жанна скончалась. Ольга стала крестной матерью её сына Платона, но, к сожалению, не может видеться с мальчиком из-за запретов его отца. Тем не менее, Орлова надеется, что когда-нибудь Дмитрий Шепелев помирится с родными Фриске, и она сможет активно участвовать в жизни ребёнка.



Ольга Орлова (Фото: Телеграм: @olgaorlova131177)

Судьбоносная встреча


В 2019 году Ольга встретила бизнесмена Валерия в ресторане, даже не подозревая, что это будет судьбоносная встреча. Он попросил передать бутылку шампанского её компании, а затем, когда друзья певицы разошлись, подошёл к ней и признался, что очень стесняется. Мужчина сразу сообщил, что ему 52 года и у него есть взрослая дочь, на что Орлова пошутила, что он словно заполняет анкету.

Через несколько дней после первой встречи пара встретилась во второй раз в ресторане, и Ольга вдруг осознала, что ужинает с человеком, который может стать её будущим мужем. Спустя три месяца влюбленные отправились в Дубай, и уверенность Орловой в правильном выборе только укрепилась.

В сентябре 2022 года певица сообщила, что ждет малыша, и сразу уточнила, как непросто ей это далось, напомнив о нескольких выкидышах в прошлом.

«Я не раз сталкивалась с новостью о беременности, но самое важное — это выносить ребенка... Поэтому я привыкла не радоваться раньше времени. Возможно, когда не делишься своими переживаниями, кажется, что всё дается легко, но на самом деле это не так», — подчеркивала артистка. — «Я стараюсь сделать всё возможное: слушаю врачей и верю в свои силы».

Вопросы окружающих о планах на беременность причиняли ей боль, а слухи о том, что она якобы носит накладной живот и ждет, когда суррогатная мать родит, совершенно выводили её из себя. 6 февраля 2023 года Ольга родила дочку Аню.

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#беременность
#шоу-бизнес
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«Понимаю, где вела себя неправильно»: Алсу признала вину в разводе с Абрамовым
25 февраля 2025, 13:09

Алсу (фото: Telegram @alsouofficial)

Певица Алсу заявила, что признала вину в разводе с бывшим супругом, бизнесменом Яном Абрамовым.
В своих соцсетях исполнительница затронула тему важности принятия ошибок. Алсу убеждена, что нужно уметь отвечать за свои поступки, а не перекладывать ответственность на других. Она подчеркнула, что смогла найти в себе силы признать и свою вину в разводе, который произошёл из-за многочисленных измен Абрамова.

«К сожалению, большинство людей старается найти волшебную таблетку от всех проблем, не хочет отвечать за свои поступки, признавать ошибки. Я, например, не снимаю с себя ответственности за то, что произошло с моим браком, понимаю, где вела себя неправильно», – написала Алсу.
Также артистка подчеркнула, что принятие ошибок помогло ей «подняться со дна». Она не скрывает, что тяжело переживала развод с супругом и даже посещала психолога.

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#развод
#отношения
#соцсети
#психолог
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Ирина Пинчук раскрыла, сохранит ли общение с Араем Чобаняном после развода
25 февраля 2025, 12:51

Ирина Пинчук и Арай Чобанян (фото: Telegram @pinchulli)

Накануне Ирина Пинчук поставила точку в скандале с изменами супруга. По всей видимости, Арай Чобанян не смог доказать верность жене, поэтому звезда «Дома-2» объявила о разводе.
«Вот и всё, ребятки. Хочу поставить точку здесь и сейчас. К сожалению, мы разводимся», – написала Пинчук в личном блоге, сопроводив текст кадрами из семейного архива.
После этого Ирина раскрыла, планирует ли поддерживать общение с отцом своих детей после развода. Телезвезда дала понять, что не собирается скандалить с мужем-изменщиком или вычёркивать его из своей жизни. У пары есть двое сыновей, которых они продолжат воспитывать вместе.

«Мы будем хорошо общаться как родители наших детей. Но, к сожалению, вместе мы не будем. Такая вот жизнь – интересная штука», – объяснила Пинчук.
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Пинчук об изменах мужа: «Арай говорит, половина переписок подделаны. Мне будет стыдно, если это всё неправда»

«Не нужно было рубить с плеча»: Ирина Пинчук не до конца верит в измены мужа и винит себя за слова о разводе
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