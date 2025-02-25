Укусил официантку и подрался с охранниками: за что Никиту Кологривого выгнала жена и как его поддержал Марат Башаров

Никита Кологривый (фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына)
Никита Кологривый — российский актер. Большая популярность к нему пришла после сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором он сыграл Кащея. Но всего один инцидент в новосибирском баре изменил его карьеру. Что происходит с Кологривым сейчас и почему жена выгнала его из дома, расскажет «Радио 1».
Отчисление из ВУЗа и путь к успеху
Никита Кологривый родился 16 октября 1994 года в Новосибирске. Там он поступил в театральный институт, но быстро заработал репутацию проблемного студента с плохим поведением. Как итоге — отчисление. Однако это не сломило его планы: он переехал в Москву, поступил в ГИТИС и окончил его с красным дипломом.
Дебют в кино состоялся в 2016 году — актер появился в сериале «Адвокат. Продолжение». Дальше его карьера стремительно набирала обороты: «Жги!», «Игра на выживание», «Пищеблок», «Жизнь по вызову», «Два холма», «Офлайн», «По щучьему велению». Но по-настоящему звездной для него стала роль Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».
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Пьяный дебош в баре: чем это закончилось?
В начале 2024 года Кологривый оказался в центре скандала. В одном из баров Новосибирска он в нетрезвом состоянии начал приставать к официантке. По ее словам, сначала актер вел себя дружелюбно, но вскоре стал слишком настойчивым: пытался поцеловать, хватал за шею и дотрагивался до груди.
Никита Кологривый (фото: Instagram* / @n.kologrivyy)
Девушка дала ему пощечину, после чего Кологривый начал ругаться и агрессивно вести себя по отношению к персоналу. Позже официантка обнаружила на ноге след от укуса.
В итоге актер был оштрафован и провел 7 суток в изоляторе. К своему наказанию он отнесся спокойно, заявив, что это справедливо.
Карьерный спад и поддержка Башарова
Скандал не прошел бесследно. Никиту Кологривого сняли с роли молодого Владимира Жириновского — режиссер Алексей Учитель посоветовал Кологривому пересмотреть свои приоритеты: либо актерская карьера, либо медийные скандалы.
Тем временем на сторону актера неожиданно встал Марат Башаров, известный своими конфликтами и случаями рукоприкладства. По его мнению, Кологривый просто проходит испытанию славой.
«Это звездная болезнь, огонь, вода и медные трубы, через которые мы все проходили и должны пройти. Это испытание. Ну а кто не выпивал? И я выпивал. Может, он так проявляет свои чувства к официантке, у меня как-то по-другому происходит. Конечно, хотелось укусить официантку, потому что официантки зачастую очень красивые. Что бы я сейчас делал на месте Никиты? Пошел бы на месяц в бар и поработал бы там бесплатно уборщиком», — высказался Башаров.
По словам Кологривого, он осознал свои ошибки и решил измениться, что и продемонстрировал, оказав поддержку пострадавшим в трагедии в «Крокусе».
Никита Кологривый (фото: Instagram* / @n.kologrivyy)
Скандалы на ТВ: ссоры с коллегами и Гордоном
В начале 2024 года Кологривый решил высказать свое мнение о коллегах и назвал Данилу Козловского, Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского переоцененными. Такое заявление вызвало бурную реакцию в актерской среде.
А в феврале Кологривый и вовсе ушел со съемок программы «Закрытый показ» после ссоры с Александром Гордоном. Причиной конфликта стали вопросы ведущего, которые актеру не понравились.
«Да откуда я знаю, чего он там хотел? Я просто не терплю такой тон. Всё. Чего он там хотел, пусть бабушки выясняют на НТВ», — высказался актер.
Разрыв с женой и слухи о романе с Муцениеце
Личная жизнь актера тоже трещит по швам. Никита Кологривый был женат на актрисе Александрине Петиримовой. Они познакомились в ГИТИСе, а спустя шесть лет отношений сыграли свадьбу. В 2021 году у пары родилась дочь Евгения.
Никита Кологривый с дочкой (фото: Instagram* / @n.kologrivyy)
Вноябре 2023 года актер признался, что не живет с супругой. Развод они пока официально не оформили, но воссоединение маловероятно.
«Рановато я начал примерять на себя роль мужа. Мне нужно пройти большой путь. Мне кажется, я буду офигительным мужем лет в 50, но не в 29. Это прежде всего проблема во мне. Я оказался не готов к семейной жизни. Я считаю, что не нужно быть вместе, если не до конца уверен. Во лжи жить нельзя. Я боялся признаться, что хочу еще погулять. Внутри хотел свободы, а внешне делал вид приличного мужа», — сообщил он.
Вскоре появились слухи о романе Кологривого с Агатой Муцениеце. Сам актер прокомментировал ситуацию: «Там и развеивать нечего».
«Был роман. Точка. Но он как был, запятая, так и всплыл. Точка. Не-дол-гий. Многоточие», — призналась Агата на «Шоу Воли».
Никита Кологривый с женой (фото: Instagram* / @n.kologrivyy)
Никита Кологривый сегодня
Некоторые недовольны тем, что Никита Кологривый слишком часто появляется на экране, но сам актер спокойно относится к такой критике. Несмотря на череду скандалов и громкие заявления, он остается востребованным в киноиндустрии, что подтверждает количество новых проектов с его участием.
«Меня сейчас часто, читаю где-то в комментариях, сравнивают, что сначала Саша Петров, Данила Козловский, а теперь Кологривый — один и тот же человек в одних и тех же фильмах. И я рад, что я во времена, когда все поливали грязью Петрова, я говорил: "А чего вы хотели? Я мечтаю быть в каждой картине, которая выходит". И вот я до этого дошел», — отметил актер в интервью на YouTube-канале «За деньги».
Так, Кологривый получил главные роли в сериалах «Комбинация» и «Затерянные», снялся в комедии «Любовь зла» и детективе «Чистые».
В работе находятся еще более 10 проектов, включая третий сезон «Метода» и военный фильм «Момент истины».
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