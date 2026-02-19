Стало известно, сколько Волочкова потратила на операцию в Германии
Балерина Анастасия Волочкова потратила на операцию в Германии 30 тысяч евро
Балерина Анастасия Волочкова перенесла операцию в Германии. Медицинские услуги обошлись ей в 30 тысяч евро, что эквивалентно примерно трём миллионам рублей.
В беседе с «NEWS.ru» Волочкова сообщила, что отечественные медики не обещали ей сохранение возможности танцевать. Тогда знаменитость последовала совету друзей-спортсменов и отправилась в клинику St. Marien-Hospital в немецком городе Мюльхайм-ан-дер-Рур.
«Я созвонилась со специалистами, они сказали, что ситуация обратима и предсказуема. В результате там, где наши боялись и не давали гарантий, немцы взяли и совершили чудо», — отметила балерина.Имена двух оперировавших хирургов Анастасия не раскрыла. Сейчас артистка восстанавливается в Москве и планирует выйти на сцену 5 марта. Немецкие врачи уже разрешили ей встать на пуанты.
