Стало известно, сколько Волочкова потратила на операцию в Германии

19 февраля 2026, 18:24

Балерина Анастасия Волочкова потратила на операцию в Германии 30 тысяч евро

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова перенесла операцию в Германии. Медицинские услуги обошлись ей в 30 тысяч евро, что эквивалентно примерно трём миллионам рублей.





В беседе с «NEWS.ru» Волочкова сообщила, что отечественные медики не обещали ей сохранение возможности танцевать. Тогда знаменитость последовала совету друзей-спортсменов и отправилась в клинику St. Marien-Hospital в немецком городе Мюльхайм-ан-дер-Рур.

«Я созвонилась со специалистами, они сказали, что ситуация обратима и предсказуема. В результате там, где наши боялись и не давали гарантий, немцы взяли и совершили чудо», — отметила балерина.