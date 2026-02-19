Достижения.рф

Стало известно, сколько Волочкова потратила на операцию в Германии

Балерина Анастасия Волочкова потратила на операцию в Германии 30 тысяч евро
Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова перенесла операцию в Германии. Медицинские услуги обошлись ей в 30 тысяч евро, что эквивалентно примерно трём миллионам рублей.



В беседе с «NEWS.ru» Волочкова сообщила, что отечественные медики не обещали ей сохранение возможности танцевать. Тогда знаменитость последовала совету друзей-спортсменов и отправилась в клинику St. Marien-Hospital в немецком городе Мюльхайм-ан-дер-Рур.

«Я созвонилась со специалистами, они сказали, что ситуация обратима и предсказуема. В результате там, где наши боялись и не давали гарантий, немцы взяли и совершили чудо», — отметила балерина.
Имена двух оперировавших хирургов Анастасия не раскрыла. Сейчас артистка восстанавливается в Москве и планирует выйти на сцену 5 марта. Немецкие врачи уже разрешили ей встать на пуанты.

Ранее друг Анастасии Волочковой раскрыл подробности её операции.

Читайте также:

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0