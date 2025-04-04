«Наконец-то помирились»: подавшая на развод с Чобаняном Пинчук простила ему измены

Ирина Пинчук (Фото: Instagram*/pinchuk_official)
Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук помирилась со своим мужем Араем Чобаняном. Женщина объявила о разводе в феврале, заявив, что супруг изменяет ей. Позже она рассказывала, что наняла хакеров, чтобы увидеть переписки Чобаняна.
«Первый раз за это время встретились и поговорили. И нет, это был не разговор о том, чтобы быть вместе, а разговор людей, у которых есть дети и шесть лет совместной жизни», — приводят бьюти-обозреватели слова Пинчук.Чобанян боялся, что их проблемы отразятся на детях, но благодарен бывшей жене за ее мудрость. Разговор получился тяжелым, но душевным, отметил Арай. Мужчина испытывает смешанные чувства: и тоску, и бальзам на душу от примирения.
«Если Ира не простит меня как мужчину, то хотя бы простит как друга», — заключил Чобанян.В конце марта сообщалось, что мужчина страдал от одиночества на фоне произошедшего скандала с изменами. Подробней в нашем материале.
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