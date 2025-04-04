«Наконец-то помирились»: подавшая на развод с Чобаняном Пинчук простила ему измены

Муж певицы Анны Asti (Анна Дзюба) Станислав снова опроверг слухи о разводе с ней. Информация об этом появилась в соцсетях. На видеокадрах видно мужчину, который стоит в стороне ото всех на отборе танцоров для будущего шоу на стадионе. На отборочном мероприятии было свыше ста человек, а в жюри входили сама Анна со своими хореографами.