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«Наконец-то помирились»: подавшая на развод с Чобаняном Пинчук простила ему измены

Чобанян и Пинчук помирились, оставшись друзьями
Ирина Пинчук (Фото: Instagram*/pinchuk_official)

Ирина Пинчук (Фото: Instagram*/pinchuk_official)

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук помирилась со своим мужем Араем Чобаняном. Женщина объявила о разводе в феврале, заявив, что супруг изменяет ей. Позже она рассказывала, что наняла хакеров, чтобы увидеть переписки Чобаняна.
«Первый раз за это время встретились и поговорили. И нет, это был не разговор о том, чтобы быть вместе, а разговор людей, у которых есть дети и шесть лет совместной жизни», — приводят бьюти-обозреватели слова Пинчук.
Чобанян боялся, что их проблемы отразятся на детях, но благодарен бывшей жене за ее мудрость. Разговор получился тяжелым, но душевным, отметил Арай. Мужчина испытывает смешанные чувства: и тоску, и бальзам на душу от примирения.

«Если Ира не простит меня как мужчину, то хотя бы простит как друга», — заключил Чобанян.
В конце марта сообщалось, что мужчина страдал от одиночества на фоне произошедшего скандала с изменами. Подробней в нашем материале.

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Паша Техник скончался в Таиланде: что известно, биография, личная жизнь
04 апреля 2025, 22:30

Паша Техник (Фото: Telegram-канал @pashatechniqueoriginaI)

Новость о предсмертном состоянии Паши Техника взорвала общественность. Фанаты и просто знающие музыканта люди регулярно проверяют СМИ с целью узнать о состоянии рэпера. Пока непонятно, останется ли Паша жив, но свое имя в историю российского шоу-бизнеса он внес уже сейчас.

Биография артиста. Начало карьеры и творческий путь


Паша Техник родился в Москве в 1984 году. В одном из интервью музыкант признавался, что начал употреблять еще в 11 лет. Помимо этого, артист увлекался футболом и рэпом.

Техник начал выступать на сцене в 2000-х. На лицо он всегда надевал маску гориллы, которая стала его образом на долгие годы. В 2002 Паша присоединился к группе Kunteynir. Первый альбом «Эдвард руки ножницы бумага» коллектив записал в 2004 году. После было выпущено еще три альбома, но группа распалась из-за тюремного срока Техника. В 2008 году Паша угодил в колонию на 5 лет по 228 статье. После выхода из тюрьмы музыкант начал участвовать в батлах и записывать новые треки.

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Чем известен


В основе образа Паша всегда преобладал его эпатаж. К тому же на публике Техник практически всегда появлялся в состоянии измененного сознания. Это стирало все рамки, в связи с чем Павел регулярно попадал в скандалы.

За свои высказывания в 2017 году Техника избили неизвестные. Как оказалось, все из-за оскорблений в сторону рэпера Миши Маваши. В том же году музыкант публиковал интимные фотки Oxxxymiron'а* со своей бывшей девушкой. В очередной раз Павла избили в 2021 году на шоу «Наше дело». Там у него произошел конфликт с блогером Лев Против, который в результате ударил Техника.

Несколько раз Павел пытался излечиться от наркотической зависимости и ложился в специализированные клиники. Не всегда это происходило добровольно, ведь его бывшая жена Карина Карицкая несколько раз насильно увозила Техника на реабилитацию. По итогу следовал очередной срыв и возвращение к аморальной жизни.

Паша Техник (Фото: Instagram**/techniquepashalive)


Личная жизнь


До 2022 года Павел был женат на блогере Карине Карицкой, от которой у него родился сын Иван в 2019 году. Пара расставалась со скандалом, а общественность все больше узнавала грязных подробностей об их жизни. Техник регулярно изменял Карине, а к тому же не переставал употреблять наркотики. Сама Карицкая признавалась, что до последнего верила в Павла, но по итогу вера иссякла. Несмотря на это, Карина продолжает помогать рэперу и вытаскивать его из загулов.

Далее у Техника было еще несколько скандальных романов. К примеру, можно вспомнить его отношения с трэш-блогершей Юлией Финесс. Оба совместно употребляли и вели себя неадекватно на публике.


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Что известно на сегодня


Близкие рэпера подтвердили его смерть.

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Умер рэпер Паша Техник
04 апреля 2025, 22:25

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) скончался на 41-м году жизни, сообщает тг-канал «Проект Выжившие». Мужчину госпитализировали в Таиланде в конце марта. Ему диагностировали полиорганную недостаточность, пневмонию. Кроме того, у исполнителя были поражены легкие и повреждены почки.
Несколько часов назад экс-супруга Ивлева Ева Карицкая заявляла, что Павлу должны были сделать энцефалограмму. Также, по ее словам, врачи предлагали в случае смерти Паши Техника откачивать его или же отключить от аппаратов. Артист был подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной оксигенации.

Паша Техник был известен эпатажным поведением, а его творчество было наполнено нецензурной лексикой, будучи провокационным.

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Муж Анны Asti снова опроверг слухи о разводе с ней приходом на мероприятие
04 апреля 2025, 21:29

Анна Дзюба (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Муж певицы Анны Asti (Анна Дзюба) Станислав снова опроверг слухи о разводе с ней. Информация об этом появилась в соцсетях. На видеокадрах видно мужчину, который стоит в стороне ото всех на отборе танцоров для будущего шоу на стадионе. На отборочном мероприятии было свыше ста человек, а в жюри входили сама Анна со своими хореографами.
При этом ходят регулярные слухи, что пара развелась после слива интимных снимков знаменитости. В этом году супруги встретят пятилетие в браке. Фото исполнительницы появились в интернете в декабре, Асти заявила, что во всем виноваты мошенники, взломавшие ее телефон. Ранее стало известно, что Анна Asti подала в суд на актера из «Универа».

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«Расстались осенью»: выяснилось, почему разошлись Пересильд и Тройник
Коллеги Пересильд и Тройника назвали Юлию инициатором расставания
04 апреля 2025, 19:58

Михаил Тройник и Юлия Пересильд (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник разошлись «по женской инициативе». Об этом их коллеги сообщили kp.ru.
«Они расстались еще осенью, Новый год встречали уже не вместе. Говорят, что в основном по женской инициативе», — пояснили коллеги экс-пары.

В пятницу, 4 апреля, актеры одновременно сообщили в социальных сетях о расставании. В сообщении говорилось, что они разошлись без измен и обид. Михаил Тройник после подтвердил, что теперь их с Пересильд связывает лишь дружба и работа.

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Александра Трусова и Макар Игнатов узнали пол будущего ребенка
Александра Трусова и Макар Игнатов ждут сына
04 апреля 2025, 19:44

Саша Трусова и Макар Игнатов (фото: Telegram @avtrusovaofficial)

Александра Трусова и Макар Игнатов ждут сына. Сегодня, 4 апреля, на гендер-пати влюбленные узнали пол будущего малыша, кадры публикует «Стархит» в Telegram-канале.
Надпись «У вас будет сын!» появилась на главном экране кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате в Москве. Будущие родители получают поздравления от семьи и друзей.




Напомним, фигуристы сыграли свадьбу 17 августа прошлого года. Помолвка состоялась за два месяца до этого — 17 июня. На турнире по фигурному катанию «Русский вызов» спортсмены сообщили, что ждут первенца.

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