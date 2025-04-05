«Пинком под зад просто»: Соседов опасается за свою судьбу после скандала на «Суперстар!»

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил в беседе с «МК», что у него нет блата, как у многих звезд отечественного шоубиза. По его словам, он всего добился, сам, но при этом его «могут выгнать в два счета».
«Меня могут выгнать в два счета отовсюду, пинком под зад просто. Как это было, когда меня абсолютно внезапно и бесцеремонно выгнали из программы «За гранью», — сказал Соседов.Он добавил, что «зрители возмущены» произошедшим с певицей Азизой на шоу «Суперстар!», когда телеведущая Лера Кудрявцева снизила ей оценку. Звезда говорила, что Азиза якобы позвонила ей с претензиями в три часа ночи по поводу баллов. Самому Соседову, с его слов, «до сих пор неприятно» упоминать о случае с Азизой.
Читайте также:
«Снижать баллы за характер непозволительно»: Зарубина о скандале Азизы и Кудрявцевой
«Больше лезть не будет»: Волочкова рассказала об одной просьбе дочери к мачехе
«Это просто удовольствие»: Меньшова об унизившей ее на интервью Людмиле Максаковой
Никита Кротов