«В прямом смысле задыхалась»: Эвелина Бледанс рассказала об ужасающем случае на шоу «Маска»

Эвелина Бледанс (Фото: Инстаграм*@bledans)
56-летняя актриса Эвелина Бледанс ушла из шоу «Маска» в шаге от финала. Звезда появлялась на сцене в костюме Страуса. Однако выступления дались телеведущей тяжело: на съемках она впервые в своей жизни пережила паническую атаку.
Артистку переодевали в костюм четыре девушки — один человек бы не справился с такой задачей из-за тяжести каждого атрибута образа. В нем Бледанс было некомфортно и душно. Помимо прочего, Эвелина почти ничего не видела сквозь сетку с перьями.
На одной из репетиций телеведущая почувствовала себя плохо. Когда прозвучала команда «маску, маску», у нее началась паническая атака.
Эвелина подчеркнула, что такое с ней случилось впервые.
Несмотря на плохое самочувствие, телеведущая все же вышла на сцену и не стала делать перерыв, чтобы успокоиться.
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На одной из репетиций телеведущая почувствовала себя плохо. Когда прозвучала команда «маску, маску», у нее началась паническая атака.
«Меня начало трясти, я в прямом смысле задыхалась — мой нос и горло были набиты страусиными перьями, я рыдала, тряслась в конвульсиях и просила отпустить меня с проекта. Вот она и паническая атака», — призналась Бледанс в соцсетях.
Эвелина подчеркнула, что такое с ней случилось впервые.
Несмотря на плохое самочувствие, телеведущая все же вышла на сцену и не стала делать перерыв, чтобы успокоиться.
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Ольга Енгалычева