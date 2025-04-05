Три несложившихся брака, потеря ребенка и домогательства режиссера. Громкие скандалы Эвелины Блёданс

Эвелина Блёданс (Фото: Instagram*@bledans)
Сегодня, 5 апреля, актрисе Эвелине Блёданс исполняется 56 лет. Актриса снялась во множестве фильмов, но самой известной её работой до сих пор остаётся проект «Маски-шоу».
Несмотря на возраст и три неудачных брака, актриса остаётся активной и энергичной, что привлекает внимание мужчин. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы
Эвелина Блёданс родилась 5 апреля 1969 года в Ялте. Её отец, Висвалдис Карлович, был фотографом из Латвии, а мать, Тамила Николаевна, родом из Украины. В четыре года Эвелина осталась с матерью, которая позже вышла замуж и родила ей младшую сестру Майю. Отец также женился и у него родилась дочь Диана.
В юности Эвелина участвовала в танцевальном коллективе и освоила актёрское мастерство. После школы Блёданс поступила в ЛГИТМиК и в 1990 году окончила курс Игоря Владимирова. Затем её отправили на стажировку в центр Юджина О’Нила в США.
На пути к известности
Эвелина Блёданс (Фото: Instagram*@bledans)
Завершив обучение, Блёданс переехала в Одессу, где в начале 1990-х годов присоединилась к комедийной группе «Маски-шоу». Вскоре коллектив начал создавать юмористическую программу в стиле немого кино под названием «Маски-шоу». Яркий образ медсестры сделал Эвелину Блёданс невероятно популярной. Однако, как позже рассказывала актриса, это сделало её заложницей созданного образа, от которого было сложно избавиться.
В 1988 году, когда Эвелина ещё была студенткой, она впервые появилась на экране в роли секретарши Милочки в фильме «ЧП районного масштаба». В девяностые годы Блёданс часто появлялась в кино в небольших ролях, таких как Марина в «Адвокате» или стюардесса в «Воздушных пиратах». Но её первая главная роль — хозяйки публичного дома — была сыграна в 2006 году в сериале «Проклятый рай».
Сейчас фильмография актрисы насчитывает более 85 работ. Кроме кино, артистка выступала в роли ведущей развлекательных телепроектов: «На Бульваре с Эвелиной Блёданс», «Сексуальная революция с Эвелиной Блёданс», «Очевидец представляет: самое смешное» и «Всё по-нашему!».
В 2003 году Блёданс стала участницей телевизионной игры «Форт Боярд», а в 2019-м она снова появилась на экранах в этом проекте. Кроме того, она участвовала в экстремальных шоу «Первого канала»: «Последний герой», «Большие гонки» и «Жестокие игры». В 2015 году она приняла участие в шоу пародий «Один в один».
Мало кто знает, но актриса занимается озвучкой фильмов. Так, королева амазонок в «Ронал-варваре», попугай в «Замбезии», Марго в «Крякнутых каникулах», Баба-Яга в «Сказочном патруле» и сова Софи в «Чинк: Хвостатый детектив» говорят голосом Блёданс.
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Личная жизнь
Эвелина Блёданс (Фото: Instagram*@bledans)
Эвелина Блёданс всегда была яркой особой и имела интерес у мужчин. Первым, кто заметил её, был Руслан Евдокименко, сын известной певицы Софии Ротару. Но их отношения не получили развития — девушку интересовала актерская деятельность, и отношения ей только мешали.
В 2021 году артистка поделилась откровением в программе «Прямой эфир»: в возрасте 18 лет она столкнулась с неподобающим поведением режиссёра, который пригласил её на кастинг. Актрису попросили обнажиться, а после последовали непристойные предложения. Когда Блёданс поняла, что происходит, то спешно покинула помещение. Имя этого человека она так и не раскрыла, потому что режиссёр по сей день работает в индустрии и хорошо многим известен.
Эвелина Блёданс (Фото: Instagram*@bledans)
Ещё в период обучения в театральном актриса встретила актёра Юрия Стыцковского, за которого вышла замуж в 1993 году после семи лет отношений. Однако их союз оказался недолговечным, и через полгода они расстались.
Спустя время Блёданс рассказала, что их отношения разрушились из-за трагического события. Она была беременна, но потеряла ребёнка. Пара не смогла пережить это несчастье, и союз распался.
В 1993 году Эвелина связала себя узами брака с Дмитрием, израильским предпринимателем. Их встреча произошла в Одессе, а в 1994 году у них появился на свет сын Николай. Спустя год супруги переехали в Москву, где Эвелина продолжила свою профессиональную деятельность.
Этот брак продлился почти 18 лет, и в 2010 году супруги развелись. Муж решил вернуться в Израиль, за ним последовал и сын. Блёданс долгое время не общалась с Николаем. Отношения переплелись после того, как молодому человеку исполнился 21 год. Сын простил маму за развод и даже принял ее нового супруга.
Эвелина Блёданс с сыном Семеном (Фото: Instagram*@bledans)
В 2010 году, сразу после развода, Эвелина в третий раз вышла замуж за Александра Семина. Их знакомство произошло на съёмках фильма «Манипулятор». Разница в возрасте между супругами составила девять лет, что вызвало много разговоров в сети.
Через два года у пары родился сын Семён с синдромом Дауна. 43-летняя Блёданс стойко пережила известие о синдроме сына.
«Еще на стадии беременности врачи предупреждали, что есть риск рождения ребенка с синдромом Дауна. Но я решила не думать об этом — что будет, то и будет. В первую ночь после родов мы поплакали, попричитали, пытаясь понять, за что нам это. Но уже на утро все слезы были забыты — я просто начала действовать. Понимала, что сына, для начала, надо забрать из реанимации», цитирует актрису starhit.ru.
С Семиным семейное счастье Блёданс продлилось недолго. Когда сыну исполнилось четыре года, пара развелась. Что стало истинной причиной, актриса не раскрывает. Известно, что Семён часто общается с отцом, который всегда находит время на ребенка.
Сейчас актриса так же находится в отношениях. Но имя нового избранника хранит в секрете, все потому что счастье любит тишину.
Громкие скандалы
Эвелина Блёданс (Фото: Instagram*@bledans)
Сестра с судимостью
О существовании сестры Блёданс Дианы общественность узнала в 2016 году. В эфире программы на телеканале НТВ женщина рассказала о том, что у неё обнаружили опасное заболевание — гепатит, который привёл к циррозу печени. После этого Диана ходила и на другие передачи, где активно делилась проблемами с наркотиками и судимостью. В 2020 году скандал вспыхнул вновь, после того как сестру Эвелины поймали в Ялте с запрещенными веществами.
«В какой-то момент решила, что я мать Тереза. Вытащила ее, привезла… И, будучи у меня дома, она скрыла, что находится под следствием… Почему я из прессы должна узнать, что мою сестру посадили за наркотики?! Я не хочу, чтобы на меня такая тень падала. Не хочу! Я не общалась с ней 40 лет и еще не буду. Пусть она занимается своими делами. У нее своя жизнь, у меня своя», — открестилась от сестры актриса.
Драка на шоу «Прямой эфир»
В 2018 году в ходе съёмок программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым между Эвелиной Блёданс и директором театра «Наш» Еленой Лебедевой произошёл конфликт, переросший в драку.
Конфликт возник из-за комментариев Лебедевой о процедуре ЭКО, которую прошла Блёданс. Директор театра высказала мнение, что ЭКО может вызвать проблемы со здоровьем и привести к рождению ребёнка с синдромом Дауна. Эвелина восприняла это как личное оскорбление и ударила обидчицу несколько раз.
Публичный скандал с Хабенским
В 2018 году Эвелина Блёданс выразила недовольство Константином Хабенским, заявив, что он проявил чёрствость, отказавшись сделать совместное фото с её сыном Семёном.
В своём аккаунте в Instagram* Блёданс поделилась своими мыслями на эту тему, отметив, что для неё отказ особенному ребёнку — это нечто непостижимое. Хабенский же, в свою очередь, подчеркнул, что у него есть право на отказ, и это касается его личной жизни.
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Елена Генералова