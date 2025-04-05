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Три несложившихся брака, потеря ребенка и домогательства режиссера. Громкие скандалы Эвелины Блёданс

Эвелина Блёданс (Фото: Instagram*@bledans)

Эвелина Блёданс (Фото: Instagram*@bledans)

Сегодня, 5 апреля, актрисе Эвелине Блёданс исполняется 56 лет. Актриса снялась во множестве фильмов, но самой известной её работой до сих пор остаётся проект «Маски-шоу».

Несмотря на возраст и три неудачных брака, актриса остаётся активной и энергичной, что привлекает внимание мужчин. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Эвелина Блёданс родилась 5 апреля 1969 года в Ялте. Её отец, Висвалдис Карлович, был фотографом из Латвии, а мать, Тамила Николаевна, родом из Украины. В четыре года Эвелина осталась с матерью, которая позже вышла замуж и родила ей младшую сестру Майю. Отец также женился и у него родилась дочь Диана.

В юности Эвелина участвовала в танцевальном коллективе и освоила актёрское мастерство. После школы Блёданс поступила в ЛГИТМиК и в 1990 году окончила курс Игоря Владимирова. Затем её отправили на стажировку в центр Юджина О’Нила в США.


На пути к известности


Эвелина Блёданс (Фото: Instagram*@bledans)

Завершив обучение, Блёданс переехала в Одессу, где в начале 1990-х годов присоединилась к комедийной группе «Маски-шоу». Вскоре коллектив начал создавать юмористическую программу в стиле немого кино под названием «Маски-шоу». Яркий образ медсестры сделал Эвелину Блёданс невероятно популярной. Однако, как позже рассказывала актриса, это сделало её заложницей созданного образа, от которого было сложно избавиться.

В 1988 году, когда Эвелина ещё была студенткой, она впервые появилась на экране в роли секретарши Милочки в фильме «ЧП районного масштаба». В девяностые годы Блёданс часто появлялась в кино в небольших ролях, таких как Марина в «Адвокате» или стюардесса в «Воздушных пиратах». Но её первая главная роль — хозяйки публичного дома — была сыграна в 2006 году в сериале «Проклятый рай».

Сейчас фильмография актрисы насчитывает более 85 работ. Кроме кино, артистка выступала в роли ведущей развлекательных телепроектов: «На Бульваре с Эвелиной Блёданс», «Сексуальная революция с Эвелиной Блёданс», «Очевидец представляет: самое смешное» и «Всё по-нашему!».

В 2003 году Блёданс стала участницей телевизионной игры «Форт Боярд», а в 2019-м она снова появилась на экранах в этом проекте. Кроме того, она участвовала в экстремальных шоу «Первого канала»: «Последний герой», «Большие гонки» и «Жестокие игры». В 2015 году она приняла участие в шоу пародий «Один в один».

Мало кто знает, но актриса занимается озвучкой фильмов. Так, королева амазонок в «Ронал-варваре», попугай в «Замбезии», Марго в «Крякнутых каникулах», Баба-Яга в «Сказочном патруле» и сова Софи в «Чинк: Хвостатый детектив» говорят голосом Блёданс.

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Личная жизнь


Эвелина Блёданс (Фото: Instagram*@bledans)

Эвелина Блёданс всегда была яркой особой и имела интерес у мужчин. Первым, кто заметил её, был Руслан Евдокименко, сын известной певицы Софии Ротару. Но их отношения не получили развития — девушку интересовала актерская деятельность, и отношения ей только мешали.

В 2021 году артистка поделилась откровением в программе «Прямой эфир»: в возрасте 18 лет она столкнулась с неподобающим поведением режиссёра, который пригласил её на кастинг. Актрису попросили обнажиться, а после последовали непристойные предложения. Когда Блёданс поняла, что происходит, то спешно покинула помещение. Имя этого человека она так и не раскрыла, потому что режиссёр по сей день работает в индустрии и хорошо многим известен.

Эвелина Блёданс (Фото: Instagram*@bledans)

Ещё в период обучения в театральном актриса встретила актёра Юрия Стыцковского, за которого вышла замуж в 1993 году после семи лет отношений. Однако их союз оказался недолговечным, и через полгода они расстались.

Спустя время Блёданс рассказала, что их отношения разрушились из-за трагического события. Она была беременна, но потеряла ребёнка. Пара не смогла пережить это несчастье, и союз распался.

В 1993 году Эвелина связала себя узами брака с Дмитрием, израильским предпринимателем. Их встреча произошла в Одессе, а в 1994 году у них появился на свет сын Николай. Спустя год супруги переехали в Москву, где Эвелина продолжила свою профессиональную деятельность.

Этот брак продлился почти 18 лет, и в 2010 году супруги развелись. Муж решил вернуться в Израиль, за ним последовал и сын. Блёданс долгое время не общалась с Николаем. Отношения переплелись после того, как молодому человеку исполнился 21 год. Сын простил маму за развод и даже принял ее нового супруга.

Эвелина Блёданс с сыном Семеном (Фото: Instagram*@bledans)

В 2010 году, сразу после развода, Эвелина в третий раз вышла замуж за Александра Семина. Их знакомство произошло на съёмках фильма «Манипулятор». Разница в возрасте между супругами составила девять лет, что вызвало много разговоров в сети.

Через два года у пары родился сын Семён с синдромом Дауна. 43-летняя Блёданс стойко пережила известие о синдроме сына.

«Еще на стадии беременности врачи предупреждали, что есть риск рождения ребенка с синдромом Дауна. Но я решила не думать об этом — что будет, то и будет. В первую ночь после родов мы поплакали, попричитали, пытаясь понять, за что нам это. Но уже на утро все слезы были забыты — я просто начала действовать. Понимала, что сына, для начала, надо забрать из реанимации», цитирует актрису starhit.ru.

С Семиным семейное счастье Блёданс продлилось недолго. Когда сыну исполнилось четыре года, пара развелась. Что стало истинной причиной, актриса не раскрывает. Известно, что Семён часто общается с отцом, который всегда находит время на ребенка.

Сейчас актриса так же находится в отношениях. Но имя нового избранника хранит в секрете, все потому что счастье любит тишину.

Громкие скандалы


Эвелина Блёданс (Фото: Instagram*@bledans)


Сестра с судимостью


О существовании сестры Блёданс Дианы общественность узнала в 2016 году. В эфире программы на телеканале НТВ женщина рассказала о том, что у неё обнаружили опасное заболевание — гепатит, который привёл к циррозу печени. После этого Диана ходила и на другие передачи, где активно делилась проблемами с наркотиками и судимостью. В 2020 году скандал вспыхнул вновь, после того как сестру Эвелины поймали в Ялте с запрещенными веществами.

«В какой-то момент решила, что я мать Тереза. Вытащила ее, привезла… И, будучи у меня дома, она скрыла, что находится под следствием… Почему я из прессы должна узнать, что мою сестру посадили за наркотики?! Я не хочу, чтобы на меня такая тень падала. Не хочу! Я не общалась с ней 40 лет и еще не буду. Пусть она занимается своими делами. У нее своя жизнь, у меня своя», — открестилась от сестры актриса.

Драка на шоу «Прямой эфир»



В 2018 году в ходе съёмок программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым между Эвелиной Блёданс и директором театра «Наш» Еленой Лебедевой произошёл конфликт, переросший в драку.

Конфликт возник из-за комментариев Лебедевой о процедуре ЭКО, которую прошла Блёданс. Директор театра высказала мнение, что ЭКО может вызвать проблемы со здоровьем и привести к рождению ребёнка с синдромом Дауна. Эвелина восприняла это как личное оскорбление и ударила обидчицу несколько раз.

Публичный скандал с Хабенским


В 2018 году Эвелина Блёданс выразила недовольство Константином Хабенским, заявив, что он проявил чёрствость, отказавшись сделать совместное фото с её сыном Семёном.

В своём аккаунте в Instagram* Блёданс поделилась своими мыслями на эту тему, отметив, что для неё отказ особенному ребёнку — это нечто непостижимое. Хабенский же, в свою очередь, подчеркнул, что у него есть право на отказ, и это касается его личной жизни.

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«Предательство мужа»: Анна Калашникова раскрыла детали арестов Лерчек и Блиновской
Калашникова об аресте Блиновской и Лерчек: Они не останутся безнаказанными
05 апреля 2025, 16:04

Анна Калашникова (Фото: Личный архив Анны Калашниковой)

Российская телеведущая Анна Калашникова прокомментировала арест блогеров Елены Блиновской и Лерчек. Об этом она рассказала в подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» в эфире «Радио 1».
Певица рассказала, что ее просили рекламировать курсы Блиновской, когда они только стартовали. Однако, как заверила Калашникова, сотрудничество так и не состоялось. Анна отметила, что не проходила ни один из марафонов блогера.

«Мне очень не понравилось, когда Блиновская пыталась бежать. Она перешла определенную грань. После этого поступка мне стало ее не жаль», — отметила телеведущая.

Калашникова также упомянула, что пребывала в шоковом состоянии, когда узнала про ситуацию блогера Лерчек.

«Я в шоке от предательства ее мужа. Слышала, что на одном из допросов он обвинил Лерчек во всем. Всю вину Артем переложил на бывшую супругу. Не понимаю, как он будет смотреть в глаза своим детям», — добавила Анна.

Звезда российского шоу-бизнеса заключила, что никому из них не удастся избежать наказания.

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«Больше лезть не будет»: Волочкова рассказала об одной просьбе дочери к мачехе
Ариадна Волочкова попросила мачеху Николаеву не комментировать будущую свадьбу
05 апреля 2025, 15:50

Анастасия и Ариадна Волочковы (Фото: Telegram/volochkova_anastasiya)

Дочь эпатажной балерины Анастасии Волочковой Ариадна попросила свою мачеху Елену Николаеву не комментировать ее будущую свадьбу. Об этом журналу Voice рассказала экс-прима Большого.
«…Дело в том, что жена моего бывшего мужа никакого отношения к моей дочери не имеет. Она захотела пиара, как и прежде, и Ариадна смогла ее успокоить. И та пообещала, что она больше лезть в эту историю не будет со своими высказываниями», — пояснила Анастасия Волочкова.
Перед этим Николаева заявляла, что свадьба Ариадны пройдет в Москве, а в Питере она просто распишется со своим женихом Никитой Григоряном. Волочкова в свою очередь сделала диаметрально противоположное заявление, подчеркнув, что основное торжество пройдет в Северной столице.

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«Да простят меня олимпийские чемпионы»: Татьяна Навка показала, как дочь готовится к выходу на лед
Татьяна Навка показала, как дочь готовится к выходу на лед
05 апреля 2025, 15:15

Татьяна Навка (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Татьяна Навка в своем Telegram-канале опубликовала видео с десятилетней дочерью. Надежда собирается выступить на шоу, посвященном юбилею матери.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым готовит грандиозный ледовый проект, посвященный своему 50-летию. Спортсменка отметит юбилей в воскресенье, 13 апреля.




«Почти всех хедлайнеров вам озвучили, а вот мой личный номер один. Да простят меня олимпийские чемпионы и поймут все родители мира. Думали, что только одна я в семье готовлюсь к моему шоу? Конечно же, нет! От осинки не родятся апельсинки», — подписала публикацию Навка.

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Беременная Невестка Валерии заявила, что у нее начался симфизит на 9-м месяце
05 апреля 2025, 14:49

Лиана Шульгина (фото: Telegram @lianashulginaa)

Лиана Шульгина в своем блоге рассказала о самочувствии на девятом месяце беременности.
Невестка Валерии готовится во второй раз стать мамой. По словам блогерши, с каждым днем она чувствует себя хуже.

Шульгина рассказала, что у нее началась изжога, она испытывает сильные боли в спине, из-за которых даже не может спать. Девушке также приходится использовать компрессионные чулки и делать контрастный душ для ног перед сном.

«Честный рассказ, как чувствую себя на финальном этапе беременности. Тяжесть в ногах и отеки к вечеру стали моими постоянными спутниками. Спина и бедра напоминают о себе при любой неудобной позе, врач сказала, что начинается симфизит», — написала Лиана.

Примечательно, что Шульгина планирует рожать в одной из столичных клиник.

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«Это просто удовольствие»: Меньшова об унизившей ее на интервью Людмиле Максаковой
Меньшова заявила, что Максаковой нравилось ее «бить по щекам»
05 апреля 2025, 14:25

Юлия Меньшова (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Телеведущая Юлия Меньшова рассказала о необычном интервью десятилетней давности с актрисой театра и кино Людмилой Максаковой, которая запугивала и игнорировала журналистку. Меньшова подчеркнула, что в тот момент она могла только ждать и наблюдать за происходящим.
«А из-за чего все пошло, необъяснимо до сих пор. Я не знаю почему? Возможно, потому что у Людмилы Васильевны в тот день было такое настроение, — добавила Юля. — Стало понятно, что это характер. Это просто удовольствие, что можно кого-то бить по щекам», — сказала Меньшова в подкасте Влада Аганова.
Ведущая подчеркнула, что редакторы не хотели выпускать ту программу в эфир, но сама Юлия решила, что телезритель должен обязательно это увидеть.

«…Я сказала, что они сошли с ума. «Я не только жива. Это будет непременно пущено в эфир. Обязательно! Понимала, что это настолько перешло все возможные границы, что и стало тем самым портретом», — добавила Меньшова.
Собеседница резюмировала, что у Людмилы Максаковой острый язык, а сама актриса — человек ироничный, которому нравится, что о нем так думают.

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