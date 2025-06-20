«Писали, что умерла»: Нина Маслова раскрыла правду о своей жизни

20 июня 2025, 19:39

78-летняя актриса Нина Маслова недовольна слухами о своей смерти

Нина Маслова (Фото: Telegram @tvrussia1)

Актриса Нина Маслова, известная по роли в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», заявила о неприятных слухах, касательно своей персоны. Её слова приводит издание «Абзац».





Заслуженной артистке России Масловой 78 лет. Актриса часто ходит в церковь и ведет затворнический образ жизни, ощущая себя при этом счастливым человеком. Но говорить о своей жизни она не любит.

«У меня все хорошо, я живу прекрасно. За своей пенсией сейчас особо не слежу. Могу сказать только, что всего хватает. Но обо мне постоянно пускают неприятные слухи. В газетах писали, что я умерла», — рассказала Нина.