«Писали, что умерла»: Нина Маслова раскрыла правду о своей жизни

78-летняя актриса Нина Маслова недовольна слухами о своей смерти
Нина Маслова (Фото: Telegram @tvrussia1)

Актриса Нина Маслова, известная по роли в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», заявила о неприятных слухах, касательно своей персоны. Её слова приводит издание «Абзац».



Заслуженной артистке России Масловой 78 лет. Актриса часто ходит в церковь и ведет затворнический образ жизни, ощущая себя при этом счастливым человеком. Но говорить о своей жизни она не любит.

«У меня все хорошо, я живу прекрасно. За своей пенсией сейчас особо не слежу. Могу сказать только, что всего хватает. Но обо мне постоянно пускают неприятные слухи. В газетах писали, что я умерла», — рассказала Нина.
Киноактриса подчеркнула, что заметки о своей «кончине» она видела много раз, добавив, что даже люди на улице сообщали ей об этом. А однажды с ней связалась её однокурсница, увидев подобную публикацию. Маслова призналась, что это «ужасно».
Ольга Щелокова

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