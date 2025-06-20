«Писали, что умерла»: Нина Маслова раскрыла правду о своей жизни
78-летняя актриса Нина Маслова недовольна слухами о своей смерти
Актриса Нина Маслова, известная по роли в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», заявила о неприятных слухах, касательно своей персоны. Её слова приводит издание «Абзац».
Заслуженной артистке России Масловой 78 лет. Актриса часто ходит в церковь и ведет затворнический образ жизни, ощущая себя при этом счастливым человеком. Но говорить о своей жизни она не любит.
«У меня все хорошо, я живу прекрасно. За своей пенсией сейчас особо не слежу. Могу сказать только, что всего хватает. Но обо мне постоянно пускают неприятные слухи. В газетах писали, что я умерла», — рассказала Нина.Киноактриса подчеркнула, что заметки о своей «кончине» она видела много раз, добавив, что даже люди на улице сообщали ей об этом. А однажды с ней связалась её однокурсница, увидев подобную публикацию. Маслова призналась, что это «ужасно».