Писательница о жизни «новых русских» задолжала ФНС почти миллион рублей

Оксана Робски (Фото: riamediabank.ru/Сергей Пятаков)
Ранее на имя Робски были зарегистрированы две фирмы: одна из них работала в сфере культуры и искусства, вторая — в издательском бизнесе. Они были ликвидированы в 2014 и 2018 году. На сегодняшний день светская львица живет на две страны, в США у Робски живут дети.
Оксана Робски в начале 2005 года выпустила свой первый роман «Casual». За это произведение писательница была номинирована на премию «Национальный бестселлер».
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