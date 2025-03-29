«Пишем друг другу письма»: Бородина рассказала, как помогает приговорённой к пяти годам колонии Блиновской

Елена Блиновская и Ксения Бородина (фото: Instagram* @elena_blinovskaya)
Ксения Бородина давно дружит с Еленой Блиновской. Телеведущая продолжает поддерживать «королеву марафонов» и после того, как суд признал её виновной в деле о мошенничестве и огласил приговор.
Звезда «Дома-2» познакомилась с Блиновской более восьми лет назад. Ксения подписалась на соцсети Елены, начала проходить её марафоны и вскоре между ними завязалась дружба.
После ареста Блиновской Бородина не отвернулась от неё и даже помогает всем, чем может.
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*запрещён в РФ
После ареста Блиновской Бородина не отвернулась от неё и даже помогает всем, чем может.
«Мы с Леной пишем письма друг другу. Всё, что могу, я делаю. Переживаю сильно за деток и за неё. Дай Бог всё образуется», – написала Бородина в личном блоге.Напомним, что Блиновская замужем за бизнесменом Алексеем Блиновским, которого также обвиняли в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. В семье растут четверо детей: Всеволод 2009 года рождения, близнецы Платон и Мирон – 2011-го и единственная дочь Аврора, родившаяся в 2020 году.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова