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«Пишем друг другу письма»: Бородина рассказала, как помогает приговорённой к пяти годам колонии Блиновской

Ксения Бородина помогает приговорённой к пяти годам колонии Елене Блиновской
Елена Блиновская и Ксения Бородина (фото: Instagram* @elena_blinovskaya)

Елена Блиновская и Ксения Бородина (фото: Instagram* @elena_blinovskaya)

Ксения Бородина давно дружит с Еленой Блиновской. Телеведущая продолжает поддерживать «королеву марафонов» и после того, как суд признал её виновной в деле о мошенничестве и огласил приговор.
Звезда «Дома-2» познакомилась с Блиновской более восьми лет назад. Ксения подписалась на соцсети Елены, начала проходить её марафоны и вскоре между ними завязалась дружба.

После ареста Блиновской Бородина не отвернулась от неё и даже помогает всем, чем может.

«Мы с Леной пишем письма друг другу. Всё, что могу, я делаю. Переживаю сильно за деток и за неё. Дай Бог всё образуется», – написала Бородина в личном блоге.
Напомним, что Блиновская замужем за бизнесменом Алексеем Блиновским, которого также обвиняли в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. В семье растут четверо детей: Всеволод 2009 года рождения, близнецы Платон и Мирон – 2011-го и единственная дочь Аврора, родившаяся в 2020 году.

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*запрещён в РФ
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«Он всегда помогал, теперь нужна помощь ему»: рыдающая мама Паши Техника, находящегося в коме, обратилась к его фанатам
Мама находящегося в коме Паши Техника просит о помощи
29 марта 2025, 20:25

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)

Состояние Паши Техника продолжает ухудшаться. Он находится в больнице в Таиланде, гдё введён в искусственную кому и подключен к аппарату ЭКМО.
Мама рэпера обратилась к поклонникам сына с просьбой помочь любыми деньгами. Семье необходимо собрать пять миллионов рублей, которые будут потрачены на медицинские процедуры, лекарства и реабилитацию.

«Паша столкнулся с серьёзным заболеванием, и для его лечения требуется значительная сумма, которую, к сожалению, у нас нет возможности собрать самостоятельно. Паша всегда был рядом, когда кому-то нужна была помощь – он безвозмездно чинил технику, помогал решить сложные проблемы и поддерживал нас в трудные времена. Теперь настало наше время поддержать его в борьбе за здоровье», – написала мама певца в его личном блоге.
Паша Техник известен своим беспорядочным образом жизни, вечными тусовками и пристрастием к запрещённым веществам. Несколько раз он пытался встать на праведный путь и стать примерным семьянином. Напомним, у исполнителя растёт сын. Однако его хватало ненадолго и каждый раз после этого Техник попадал в рехаб.

Такой образ жизни привёл к печальным последствиям. Как сообщил лечащий врач рэпера, в настоящее время высок риск летального исхода. Рыдающая мать Паши записала голосовое сообщение, в котором поблагодарила всех неравнодушных, кто помогает и не бросает любимого исполнителя.

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#наркотики
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София Стужук, родившая дома в надувном бассейне, раскрыла пол пятого ребёнка
Блогер София Стужук родила дочь
29 марта 2025, 20:05

София Стужук (фото: Telegram @sofia_stuzhuk_official)

София Стужук 26 марта стала мамой в пятый раз. Малыш стал вторым ребёнком в союзе блогера и её нового избранника Антона Левданского.
Долго скрывать пол новорождённого Стужук не стала. Она записала видео, на котором муж держит малыша на руках в окружении розовых шариков. Оказалось, что блогер родила девочку.

Правда поклонников это очень удивило. Многие полагали, что уж на этот раз знаменитость родит мальчика. Дело в том, что последние три ребёнка были девочками.

Также публика была удивлена, что рожать блогер решила дома, используя при этом детский надувной бассейн. К счастью, всё прошло успешно и на свет появился малыш, которого очень ждали братья и сёстры.

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#блогер
#беременность
#роды
#дети
#семья
#многодетная семья
#бассейн
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«Отказывается от помощи»: Волочкова рассказала, что подарит дочери на свадьбу
Анастасия Волочкова рассказала, что дочь отказывается от её помощи
29 марта 2025, 19:43

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Дочери Анастасии Волочковой 19 лет. Несмотря на это, девушка собирается самостоятельно решать все свои проблемы и отказывается от помощи матери.
Балерина призналась, что Ариадна отказывается от её помощи в раскрутке умений. Дочь знаменитости намерена самостоятельно строить картеру.

В настоящее время Ариадна учится в Высшей школе экономики, занимается дубляжом иностранных фильмов, преподаёт английский и французский языки.

«К тому же она обладает невероятным поэтическим даром – уже написала 250 стихов на разных языках. Представляю, какой сборник получится!», – отметила с гордостью Волочкова.
В конце апреля Ариадна выйдет замуж за своего избранника Никиту Григоряна. Молодой человек тоже отличается скромностью и происходит из совершенно обычной семьи.

В настоящее время девушка вместе с возлюбленным живёт на съёмной квартире и готовится к свадьбе. Волочкова предлагала дочери пышное торжество, но девушка предпочла скромное мероприятие.

Тем не менее, без средств к существованию балерина молодую семью не оставит. Волочкова намерена подарить молодожёнам 10 миллионов рублей.

Также она выразила надежду, что и отец Ариадны, бизнесмен Игорь Вдовин, внесёт свой вклад, несмотря на то, что у него новая семья, где подрастают двое сыновей. Волочкова добавила, что отец всегда был важным человеком в судьбе её дочери.

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#анастасия волочкова
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#семья
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#отец
#девушка
#ребёнок
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«Большой проект»: российский режиссёр заявил о желании снять фильм про Аллу Пугачёву
Режиссёр Валерий Переверзев хочет снять фильм про Аллу Пугачёву
29 марта 2025, 19:28

Алла Пугачёва (фото: Instagram* @alla_orfey)

Режиссёр фильма «Брат 3» Валерий Переверзев не видит ничего зазорного в том, чтобы снять фильм про Аллу Пугачёву. Он убеждён, что проект с уехавшей звездой получился бы значимым и масштабным.
«Если команда Пугачёвой сказала бы, что они хотят фильм про Аллу Борисовну, про какой-то эпизод из её жизни, это мог быть и байопик, и документалка. Я вообще пообщался бы с ней вначале», – отметил деятель кинематографа.
По мнению Переверзева, особенно хорошо могло бы получиться артхаусное кино с элементами сюра. Режиссёр уверенно заявил, что такое кино снимает «лучше всех».

Но пока такая картина только планируется, съёмки фильма «Брат 4» должны начаться уже в сентябре. Режиссёр уже нашёл инвестора и готов приступить к реализации своей задумки. К слову, картина будет снята в жанре хоррора.

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*запрещён в РФ
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«Я осталась без квартиры и без денег»: купившая у Долиной квартиру Лурье намерена судиться с певицей
Полина Лурье намерена отсудить у Ларисы Долиной 112 млн за квартиру
29 марта 2025, 19:13

Лариса Долина (фото: Telegram @dolinaofficial)

Полина Лурье, купившая квартиру Ларисы Долиной в центре Москвы, заявила, что намерена отсудить у певицы свои 112 миллионов рублей. Она возмущена решением суда, поскольку в данной ситуации тоже является жертвой мошенников.
Ранее сообщалось, что певице через суд удалось вернуть свою квартиру, которую она в прошлом году продала по заданию мошенников. При этом покупательница недвижимости осталась без денег и квартиры.

Позднее юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с РИА Новости отметил, что Долина должна будет вернуть 112 миллионов рублей Лурье.

Женщина тем временем негодует из-за сложившейся ситуации, также требуя от Долиной свои деньги обратно.

«Долина получила от меня полную сумму за квартиру, что сама неоднократно подтверждала, и даже большую часть этих средств разместила на своём счете, сохранила квартиру. А я осталась без квартиры и без денег», – отметила Лурье, которая намерена добиваться возвращения средств.
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Юрист назвал причину, по которой Долину могут обязать вернуть 112 млн руб за квартиру

Суд вернул Ларисе Долиной квартиру, которую ее убедили продать мошенники
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