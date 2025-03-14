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Вместо Елены Блиновской в СИЗО сидит «рептилоид»: новая теория заговора из TikTok

Блогер Елена Блиновская скоро отправится в колонию
Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский)

Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский)

Пока Елена Блиновская, осужденная на пять лет лишения свободы, находится в СИЗО и ждет отбытия в колонию, пользователи Сети обсуждают новую конспирологическую теорию. Якобы в следственном изоляторе пребывает совсем не «королева марафонов», а ее двойник, который будет отбывать за нее наказание в колонии. А сама Блиновская греется на солнышке зарубежом.
Дубай, Греция, Турция — последователи теории заговора еще не определились с направлением. В TikTok постоянно появляются видео на данную тему: Блиновскую видели загорающей на пляже, попивающей коктейли. В качестве основного аргумента в этой истории выступает одно положение: «А я-то думала, почему она так улыбалась, когда ей выносили приговор».

В числе иных доказательств — заявления пользователей Сети о том, что кто-то из знакомых видел Блиновскую. А еще судачат, что сын Елены Платон опубликовал ролик, в котором она отдыхает на побережье. На просторах интернета появились даже якобы подлинные переписки с «двойником»: девушка из Читы уверяет, что ей предложили за несколько миллионов долларов отбыть наказание за «королеву марафонов».

Пользователи по большей части к теории относятся скептически, но есть и те, кто ее поддерживает. Некоторые считают, что в СИЗО вместо Елены сидит «рептилоид», а кто-то нашел логическое объяснение улыбки Блиновской во время оглашения приговора: «Уголки губ подколоты. Дело закрыто».

В скором времени блогеру предстоит отправиться в колонию, а пока, по словам ее адвоката, принимается решение, обжаловать решение суда или нет.

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#пользователи
«Алла не так уж и устала»: 75-летняя Пугачёва спела для гостей в своём доме на Кипре
Алла Пугачёва спела для гостей в своём особняке на Кипре
14 марта 2025, 13:56

Алла Пугачёва и Феликс Шиндер (Кадр из видео: Инстаграм** @felixshinder)

Алла Пугачёва уже давно не выступает с концертами. Однако недавно 75-летняя народная артистка СССР спела для гостей, посетивших принадлежащий им с юмористическим супругом-иноагентом Максимом Галкиным* дом на Кипре.
Видеозапись импровизированного домашнего концерта в особняке на курортном острове быстро разлетелась по Сети. Бывшая Примадонна, сидя на диване в окружении скрипачки и аккордеониста, судя по всему, местных музыкантов, подыгрывала им и изредка подпевала уже не вполне узнаваемым голосом.

Алла Пугачёва и Феликс Шиндер (Кадр из видео: Инстаграм** @felixshinder)

В заключение номера певица сняла головной убор, из которого посыпались деньги. Фанаты Пугачёвой, увидевшие ролик, засыпали её восторженными комментариями.

«Алла Борисовна — красотка, радостной весны вам и всей вашей семье. Как здорово, Алла Борисовна! Вы великолепны. Подняли настроение», — написали подписчики.

Сама артистка никак не отреагировала на восторги поклонников.

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* Признан иноагентом в РФ
** Запрещённая в России социальная сеть
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#инстаграм
#социальная сеть
#рф
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«Дошло уже в зрелом возрасте»: Екатерина Мизулина поделилась главным секретом своей прекрасной формы
Екатерина Мизулина: Залог красоты и хорошей формы — соблюдение режима
14 марта 2025, 12:57

Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм @ekaterina_mizulina)

Глава Лиги безопасного интернета в свои 40 лет нисколько не выглядит на свой возраст, сохраняя свежесть, красоту и прекрасную физическую форму. Залогом всего этого она считает соблюдение режима сна, бодрствования и питания.
Своим столь очевидным и не оригинальным, но зато вполне действенным лайфхаком женщина поделилась в беседе с сетевым изданием «Леди Mail». По словам Екатерины, для неё предельно важно всегда высыпаться, прекращать приём пищи за несколько часов до сна и, конечно, регулярно посещать спортивный зал.

«Режим — это основа основ. Я это поняла, к сожалению, уже во взрослом возрасте», — призналась Мизулина.

Общественница также добавила, что важным фактором, влияющим на то, как она выглядит, является отсутствие стресса. Поэтому она старается сохранять спокойствие в любой даже самой, казалось бы, раздражающей ситуации.

«Я стараюсь как можно больше гулять, заниматься спортом, монотонно питаться. Мне это не доставляет никакого дискомфорта, мне так удобно и я в этом очень спокойно себя чувствую», — заключила Екатерина Мизулина.

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#женщина
#приём
#режим
#спорт
#питание
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Будут говорить о расставании: таролог предсказал будущее отношений SHAMANа и Мизулиной
14 марта 2025, 12:55

SHAMAN и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)

Вокруг пары Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, и Екатерины Мизулиной ходит много разговоров. Насколько удачен может быть их союз, и что его ждет впереди?
Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что карты ТАРО показали будущее Екатерины и Ярослава в виде качелей.

«На ближайшие 6 месяцев карты показывают, что у Екатерины с Ярославом отношения будут напоминать качели. Я бы сказал, что это больше похоже на этап притирки. Карты "Рыцарь Мечей" и "Звезда" указывают на высокую интенсивность отношений — скучать им не придётся. "Звезда" дополнительно указывает на то, что отношения пока ещё будут находиться в начальной стадии развития, но оба партнёра будут получать от них приятные эмоции», — пояснил эксперт.

По его словам, о положительных эмоциях говорит и выпавший «Туз Пентаклей», который указывает не только на счастье в отношениях, но и на желание демонстрировать всем своё счастье.

«А вот выпавшая в раскладе "Шестёрка Мечей" указывает на то, что в паре будут периоды, когда одному из них захочется немного отдалиться. Вряд ли это дойдёт до временного расставания, но точно создаст ту самую ситуацию качелей, когда пара то тянется друг к другу, то пытается отдалиться. Обращает на себя внимание ещё и карта "Девятка Пентаклей". В отношениях она чаще говорит о том, что, как минимум, один из партнёров преследует свой интерес в отношениях. Косвенно об этом говорит и "Туз Пентаклей". И исходя из общей ситуации, я делаю вывод, что этот интерес — PR, так как пара активно демонстрирует свои отношения на публике», — объяснил таролог.

Борис Зак добавил, что следующие 6 месяцев (с октября по март 2026 года) общая тенденция союза — накал страстей и внимания со стороны общественности.

«Выпавшая в раскладе карта "Башня" указывает на высокую вероятность разлада отношений. Скорее всего, в прессе будут говорить даже о расставании пары. Но карта "Сила" указывает на то, что проблемы, которые возникнут в паре, решаемы. А выпавшие карты "Колесница" и "Шестёрка Жезлов", которые символизируют победу, указывают на то, что проблемы в отношениях они успешно решат и в итоге придут к состоянию спокойствия и устойчивости, на что указывает карта "Двойка Жезлов", — прокомментировал специалист.

Он подчеркнул, что обращает на себя внимание и обилие выпавших во втором раскладе карт старших арканов, что говорит о серьезности и важности периода пары — даже о проверки отношений на прочность.

«И, судя по выпавшим картам, они проверку и сложный этап успешно пройдут», — заключил Зак.

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Особняк в Лос-Анджелесе и 30 млн долларов: чем сейчас занимается порнозвезда Саша Грей и зачем она приезжала в Россию
14 марта 2025, 12:10

Саша Грей (Фото: Вконтакте, @sashagrey)

В 2000-е годы Саша Грей была одной из самых популярных порноактрис, но в 2011-м на своей странице в Facebook* она написала, что больше не будет сниматься в фильмах для взрослых.
«Я выросла из такого рода съёмок. Более не хочу ни в чём таком участвовать», — заявила она.
Многие тогда думали, что Саша лишь пытается привлечь внимание к своей персоне, но оказалось, что это не так. Как живёт Саша Грей после головокружительной карьеры в порноиндустрии — в материале «Радио 1».

Обеспечила себе безбедную старость


За съёмки в фильмах для взрослых Саша Грей получала неплохие гонорары. По разным оценкам, за всю карьеру она заработала более 30 млн долларов. У Грей есть шикарный особняк в Лос-Анджелесе, несколько автомобилей.

Саша Грей (Фото: Вконтакте, @sashagrey)

Написала эротический роман и участвовала в автопробеге по России


В мае 2013 года была опубликована первая часть эротической трилогии Саши Грей «Общество Жюльетты» (The Juliette Society). По её словам, данный роман можно считать отчасти автобиографическим. В 2016 году вышла вторая часть под названием The Janus Chamber, а в 2018-м — завершающая The Mismade Girl.

Также в мае 2013 года Саша Грей приезжала в Россию. Она прибыла во Владивосток, чтобы совершить автопробег на машине Lada Kalina из Хабаровска в Читу. Однако уже в Хабаровске машина сломалась. Саше пришлось пересесть на самолёт до Иркутска, а затем на автомобиль Volkswagen Polo («Ладу» было решено выставить на виртуальный аукцион). По дороге в Москву она посетила Екатеринбург, Сочи и Краснодар.

Саша Грей (Фото: Вконтакте, @sashagrey)

Чем сегодня занимается Саша Грей


Саша активно ведёт блог и социальные сети, продаёт свой мерч, путешествует. Что касается личной жизни, Грей воздерживается от комментариев.

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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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«Высоцкая, Меган и я»: Ляйсан Утяшева посмеялась над кулинарным шоу Меган Маркл
Телеведущая Ляйсан Утяшева раскритиковала кулинарное шоу Меган Маркл
14 марта 2025, 12:05

Ляйсан Утяшева (фото: Telegram @utiashevaliasan)

Российская спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева выразила свое мнение о кулинарном шоу Меган Маркл в Teлеграм-канале.
4 марта состоялась премьера шоу супруги принца Гарри — «С любовью, Меган». В нем 43-летняя Маркл делится советами по кулинарии, уходу за домом и садоводству, а еще говорит о личном. Однако у пользователей Сети шоу не вызвало восхищения, некоторые даже насмехались над герцогиней Сассекской. Многие поклонники считают проект искусственным и скучным.

Ляйсан решила высказаться о негативных отзывах фанатов о кулинарном шоу.

«Пользователи соцсетей уже несколько дней подтрунивают над герцогиней Сассекской за то, как она пересыпала своим гостям покупные крендельки из супермаркета в тарелку — и просто подала их к столу. Ну моя просто! Уже вижу наше кулинарное трио: Высоцкая, Меган и я», — посмеялась Утяшева.

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