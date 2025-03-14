Вместо Елены Блиновской в СИЗО сидит «рептилоид»: новая теория заговора из TikTok

Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский)
Пока Елена Блиновская, осужденная на пять лет лишения свободы, находится в СИЗО и ждет отбытия в колонию, пользователи Сети обсуждают новую конспирологическую теорию. Якобы в следственном изоляторе пребывает совсем не «королева марафонов», а ее двойник, который будет отбывать за нее наказание в колонии. А сама Блиновская греется на солнышке зарубежом.
Дубай, Греция, Турция — последователи теории заговора еще не определились с направлением. В TikTok постоянно появляются видео на данную тему: Блиновскую видели загорающей на пляже, попивающей коктейли. В качестве основного аргумента в этой истории выступает одно положение: «А я-то думала, почему она так улыбалась, когда ей выносили приговор».
В числе иных доказательств — заявления пользователей Сети о том, что кто-то из знакомых видел Блиновскую. А еще судачат, что сын Елены Платон опубликовал ролик, в котором она отдыхает на побережье. На просторах интернета появились даже якобы подлинные переписки с «двойником»: девушка из Читы уверяет, что ей предложили за несколько миллионов долларов отбыть наказание за «королеву марафонов».
Пользователи по большей части к теории относятся скептически, но есть и те, кто ее поддерживает. Некоторые считают, что в СИЗО вместо Елены сидит «рептилоид», а кто-то нашел логическое объяснение улыбки Блиновской во время оглашения приговора: «Уголки губ подколоты. Дело закрыто».
В скором времени блогеру предстоит отправиться в колонию, а пока, по словам ее адвоката, принимается решение, обжаловать решение суда или нет.
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В числе иных доказательств — заявления пользователей Сети о том, что кто-то из знакомых видел Блиновскую. А еще судачат, что сын Елены Платон опубликовал ролик, в котором она отдыхает на побережье. На просторах интернета появились даже якобы подлинные переписки с «двойником»: девушка из Читы уверяет, что ей предложили за несколько миллионов долларов отбыть наказание за «королеву марафонов».
Пользователи по большей части к теории относятся скептически, но есть и те, кто ее поддерживает. Некоторые считают, что в СИЗО вместо Елены сидит «рептилоид», а кто-то нашел логическое объяснение улыбки Блиновской во время оглашения приговора: «Уголки губ подколоты. Дело закрыто».
В скором времени блогеру предстоит отправиться в колонию, а пока, по словам ее адвоката, принимается решение, обжаловать решение суда или нет.
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«Она же серая мышка!»: Соседов не понимает, как Блиновской удавалось очаровывать людей
Ольга Енгалычева