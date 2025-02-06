«Пишут, что я в коме»: Светлана Мастеркова обратилась к подписчикам после новости об агрессивной опухоли мозга

Светлана Мастеркова (фото: соцсети)
Легкоатлетка Светлана Мастеркова вышла на связь после сообщений о госпитализации.
Сегодня Telegram-канал Mash написал, что у 57-летней двукратной олимпийской чемпионки начались серьёзные проблемы с сердечно-сосудистой системой, суставами и зрением, после чего ей диагностировали злокачественную опухоль мозга. Отмечалось, что спортсменку госпитализировали, в больнице ей внутривенно ввели противоопухолевые препараты и отпустили домой.
После этого Мастеркова в соцсетях опубликовала видеообращение, в котором заявила, что сообщения фейковые и что с ней всё в порядке.
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После этого Мастеркова в соцсетях опубликовала видеообращение, в котором заявила, что сообщения фейковые и что с ней всё в порядке.
«Друзья, я не знаю, кто это делает и для чего. Я спокойный человек, никого не раздражаю. Опять пишут, что я в коме, ещё где-то... Ребята, я дома! Не переживайте! Ну это же бред какой-то! Позвонила мне сегодня утром подруга и говорит: «Бедная, что там с тобой?» Не знаю... Вчера на дне рождения гуляли, ели мороженое. Заканчивайте уже! Я вас обнимаю. Не обращайте внимания. Нет слов просто! Всё, пока, хорошего вам дня! Пойду спать дальше», – сказала спортсменка.Также Светлана опубликовала видео со вчерашнего празднования дня рождения дочери в подтверждение своих слов о состоянии здоровья.
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Анастасия Чинкова