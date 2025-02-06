«Пытается нажиться на трагедии»: Алёна Кравец раскритиковала Марка Пугачёва и встала на защиту Анны Седоковой

Алёна Кравец (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Певица Алёна Кравец обрушилась с критикой на друга погибшего баскетболиста Яниса Тиммы Марка Пугачёва. Она заявила, что травля Анны Седоковой является его подлой провокацией.
Бывший муж Седоковой скончался 17 декабря прошлого года. После этого певицу начали травить в интернете, обвиняя в том, что это она довела его до самоубийство. Тогда же появился Марк Пугачёв, проживающий в Майями. Он до сих пор поливает Анну грязью и называет себя близким другом Тиммы.
К слову, сама Кравец, вставшая на сторону Седоковой, тоже стала жертвой Пугачёва. Хейтеры начали писать настолько много гневных сообщений в соцсетях, что певице пришлось их закрыть. При этом она по-прежнему убеждена, что Пугачёв не был другом Тиммы, а просто пытается нажиться на его смерти.
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«Кто такой этот Марк Пугачёв? Его никто не знает и имя его не знали до трагедии с суицидом Яниса Тиммы. За это время этот сомнительный персонаж показал свою сущность. Не удивлюсь, если он мешает Анне не только жить, быть, но и зарабатывать», – заявила Кравец.Исполнительница добавила, что травля Седоковой зашла слишком далеко, поэтому ей искренне жаль певицу. Теперь она вынуждена терпеть издёвки неадекватных друзей бывшего мужа. Кравец уверена, что Анна хочет забыть всё это, как страшный сон.
К слову, сама Кравец, вставшая на сторону Седоковой, тоже стала жертвой Пугачёва. Хейтеры начали писать настолько много гневных сообщений в соцсетях, что певице пришлось их закрыть. При этом она по-прежнему убеждена, что Пугачёв не был другом Тиммы, а просто пытается нажиться на его смерти.
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Анастасия Чинкова