«Внешность обманчива»: первая супруга Тиммы не верит словам Седоковой об ее переживаниях

Анна Седокова (Фото: соцсети)
Первая жена баскетболиста Янниса Тиммы Сана не поверила словам Анны Седоковой об ее переживаниях из-за смерти спортсмена. Певица перестала хранить молчание о гибели бывшего супруга и поделилась своими эмоциями в социальных сетях.
Анна Седокова рассказала, как её сын узнал о смерти Яниса Тиммы
Недавно Анна опубликовала пост, в котором поделилась с подписчиками своими переживаниями. В нем она призналась, что сейчас в ее жизни проходит самый сложный период, в котором она просто пытается двигаться дальше. Также певица поблагодарила тех, кто ее поддерживал в этом тяжелый момент и пообещала дальше заниматься творчеством.
К тому же Анна рассказала о том, как сын Гектор узнал о смерти отчима. Мальчик услышал об этом от незнакомого ребенка, который просто подошел к нему на улице. Певица призналась, что несмотря на обмороки и отсутствие сил в ногах она приняла решение увезти подальше сына от информации, которая неслась к нему от людей.
Несмотря на откровенность Анны, в ее искренности, похоже, усомнилась первая супруга Тиммы Сана. Как пишут Srarhit, она тоже поделилась с подписчиками своими переживаниями. В тексте обращения может прослеживаться намек на недавние слова Седоковой:
Сана (Фото: соцсети)
«Внешность человека может быть обманчива… Мы никогда не знаем, что происходит в жизни человека, а социальные сети могут вводить в заблуждение. Конечно, вы знаете, что случилось в нашей жизни, но я тоже такой человек при встрече… Я могу улыбаться и вести себя позитивно, но глубоко внутри я разбита и эмоционально истощена… Мне не легко и будет долго, трудно принять, когда не знаешь ответов… Мне кажется, что я не полностью позволила этой боли пройти сквозь меня, потому что именно так я защитила себя психологически… Потому что травматических переживаний в жизни, к сожалению, было несколько. Не обижайтесь, если я вовремя не отвечаю на ваши сообщения… Мне нужен вернуть мой ресурс обратно», — написала Сана.
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