Фейки о смене веры, клевета о побеге из России и внезапная смерть: как сложилась судьба звезды «Убойной силы» Александра Тютрюмова?
Александр Тютрюмов — человек-оркестр российского кино. Экономист по образованию, он стал звездой бандитских сериалов 90-х, продюсером, режиссером и преподавателем. 22 апреля ему могло бы исполниться 67 лет. Ворвавшись в кинематограф уже зрелым мужчиной, он сумел стать своим для двух поколений зрителей: тех, кто застал лихие 90-е, и тех, кто вырос на повторных показах «Убойной силы». Его жизнь — это путь человека, который сам построил свою судьбу, но оборвалась она внезапно. Подробности в материале — «Радио 1».
Биография артистаАлександр Аркадьевич Тютрюмов родился 22 апреля 1959 года в городе Подпорожье Ленинградской области. Будущий артист сначала получил образование в индустриально-педагогическом техникуме, а затем всерьез увлекся экономикой, получив высшее экономическое образование. Казалось, его ждала карьера хозяйственника или чиновника, но страсть к сцене, которую он пронес через всю жизнь, взяла свое. С 14 лет он играл в местном народном театре, и именно это хобби стало его путеводной звездой.
В кино Тютрюмов попал поздно, дебютировав в 1996 году в фильме «Операция «С Новым годом!»». Ему было уже за 30, но фактура брутального мужчины с цепким взглядом оказалась востребована в эпоху расцвета криминальных сериалов. Настоящая слава пришла к нему с ролями подполковника Сергея Егорова в «Убойной силе» и бандита Кости Моргана в «Агенте национальной безопасности». При этом он продолжал учиться: окончил ВГИК как продюсер и даже защитил степень кандидата экономических наук на тему «Совершенствование механизма продюсирования на телевидении». За свою карьеру Тютрюмов сыграл более чем в 100 фильмах и сериалах.
Личная жизнь и крепкий тылВ отличие от многих коллег, личная жизнь Тютрюмова не была полем боя. Он женился один раз и на всю жизнь. Со своей супругой Людмилой Андреевной он познакомился еще в студенчестве, и именно она стала тем человеком, который убедил его сперва встать на ноги материально, а уже потом заниматься творчеством.
Александр Аркадьевич, будучи коммерческим директором российско-финского предприятия, начал свою актёрскую карьеру. Он организовал свою работу так, что его профессиональная деятельность в кино и бизнесе не только не пересекались, но и взаимно дополняли друг друга.
«Работа мне дает хлеб, связи, ритм жизни. Не представляю, как бы я, будучи только актером, сидел и ждал приглашений или постоянно ходил на кастинги. Я люблю жить в полную силу...», — цитирует артиста издание «АиФ».Такой прагматичный подход дал свои плоды: в семье выросли двое детей — сын Артем (юрист) и дочь Анна (экономист). Александр был не просто добытчиком, он был главой большой семьи, который обожал активный отдых и душевные застолья.
Слухи об эмиграцииТютрюмов был человеком прямой гражданской позиции, что не раз ставило его в центр скандалов. Он жестко высказывался о попытках запрета русской культуры за рубежом, называя это «глупостью» и «тупостью» европейцев. Однако самым громким оказался скандал вокруг его имени в начале 2023 года. Всего за несколько месяцев до смерти в сети разлетелся фейк о том, что Тютрюмов якобы эмигрировал из России, сменил веру и скрывается от мобилизации.
Реакция артиста была яростной и бескомпромиссной. В интервью он заявил, что его «смешали с грязью» и затронули честь.
«Я крещеный, хожу в церковь. Я православный человек... Я вообще не мыслю себя без России», — негодовал он в интервью АиФ.Позже выяснилось, что злополучную статью сфабриковали «агенты недоброжелательных стран».
«Украинские нацисты стараются очернить нашу страну, пытаясь посеять раздор внутри России. Видимо, сейчас они действуют, очерняя артистов. Слишком много фейков идёт в последнее время с Украины, думаю, что и эта клеветническая статья про меня пришла оттуда», — продолжал актер.
Последние годы и загадочная кончинаПоследние годы жизни Тютрюмов был активен как никогда: преподавал в институте кино и телевидения, занимался продюсированием документальных фильмов (включая тяжелую картину о финских концлагерях «Весури») и ездил поддерживать бойцов в зону СВО. Он сокрушался, что возраст не позволяет ему взять в руки оружие.
Смерть настигла его внезапно. 7 мая 2023 года его не стало. Официальная причина, озвученная дочерью Анной: «воспалительный процесс во внутренних органах». Семья говорила, что он ничем серьезным не болел, резкая боль возникла внезапно, и врачи Мариинской больницы боролись за его жизнь, проведя сложную операцию. Позже подруга актёра Галина Бокашевская в интервью рассказала, что у Тютрюмова были проблемы со здоровьем, связанные с камнем, который он вовремя не удалил. По её словам, он попал в больницу с сильными болями, после операции организм не выдержал. Прощание прошло 10 мая в петербургском кинотеатре «Родина», а упокоился артист на Большеохтинском кладбище.