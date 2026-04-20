Стало известно, кто заменит Пьера Нарцисса в образе шоколадного зайца
Российский продюсер Сергей Дворцов планирует воссоздать образ шоколадного зайца, который в нулевые исполнял покойный Пьер Нарцисс. Новым «зайцем» станет сын певца, камерунский футболист Андре Мбоа Нарцисс.
Дворцов рассказал Общественной Службе Новостей, что долгие годы работал с Пьером и считает честью вернуть образ друга, но уже в лице наследника.
«Музыкальная генетика отца у Андре есть, у него есть талант, он человек творческий — это самое важное. До того как возникла идея вернуть образ шоколадного зайца, Андре часто прилетал в Москву, и мы с ним даже обсуждали возможность того, что когда-то в осязаемом будущем он сможет заменить отца», — отметил Сергей.Продюсер добавил, что это будет не кавер, а ремикс-2026: «Шоколадный заяц Андре Мбоа Нарцисс». По его словам, для поклонников Нарцисса такой проект станет подарком: они увидят любимого артиста в новом воплощении.