«Это наша жизнь»: Юлия Высоцкая выложила романтические снимки с Кончаловским

30 августа 2025, 01:41

Юлия Высоцкая опубликовала фотографии с Андреем Кончаловским из поездки в Венецию

Юлия Высоцкая (Фото: Instagram* @juliavysotskayaofficial)

Актриса Юлия Высоцкая опубликовала в личном блоге редкие архивные фотографии с мужем, режиссером Андреем Кончаловским. Снимки были сделаны во время их отдыха в Венеции в 2020 году.





На черно-белых кадрах запечатлены трогательные моменты совместной прогулки супругов по венецианским каналам. На одном из фото Кончаловский нежно целует жену в висок, а она отдыхает, положив голову на его грудь.



Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский (Фото: Instagram* @juliavysotskayaofficial)





«Это не просто фотографии, это наша жизнь», — подписала Высоцкая.

