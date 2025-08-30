«Это наша жизнь»: Юлия Высоцкая выложила романтические снимки с Кончаловским
Юлия Высоцкая опубликовала фотографии с Андреем Кончаловским из поездки в Венецию
Актриса Юлия Высоцкая опубликовала в личном блоге редкие архивные фотографии с мужем, режиссером Андреем Кончаловским. Снимки были сделаны во время их отдыха в Венеции в 2020 году.
На черно-белых кадрах запечатлены трогательные моменты совместной прогулки супругов по венецианским каналам. На одном из фото Кончаловский нежно целует жену в висок, а она отдыхает, положив голову на его грудь.
«Это не просто фотографии, это наша жизнь», — подписала Высоцкая.Поклонники высоко оценили теплоту и искренность кадров, оставив множество восторженных комментариев о гармонии и красоте пары. Напомним, что Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский состоят в браке с 1998 года, у них двое детей — дочь Мария и сын Пётр. В 2023 году супруги отметили 25 лет совместной жизни.
Высоцкая впервые появилась на экранах в 1992 году, ещё будучи студенткой. Её первой ролью стала Зося в военной драме «Пойти и не вернуться».
Однако настоящий прорыв в карьере Высоцкой произошёл благодаря Кончаловскому. В 2002 году Юлия сыграла главную роль в его драме «Дом дураков» — пациентку психиатрической больницы Жанну, живущую в мире иллюзий среди хаоса чеченской войны.
Игра Юлии была настолько пронзительной, что критики отметили её премией «Серебряная подкова» за «самую отчаянную роль» на фестивале «Женщина в кино», а также наградой «Виват кино России!» за лучшую женскую роль.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская