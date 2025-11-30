«Волосы не отстригайте»: экс-солистка SEREBRO Кищук дала девушкам совет
Катя Кищук призвала женщин быть независимыми и ценить себя
Бывшая участница группы SEREBRO Катя Кищук обратилась к своим подписчицам с мощным посланием о самоценности и личных границах.
Артистка подчеркнула, что женщины должны «поднять самооценку до максимума» и перестать прислушиваться к непрошеным советам.
Кищук призвала не надеяться на сказочную поддержку или «ношение на руках», ведь такие обещания часто оказываются пустыми. Она отметила, что ответственность за жизнь лежит исключительно на самой женщине, и важно тратить время и ресурсы на себя.
Особое внимание певица уделила окружению: рядом должны оставаться только те, кто искренне любит и поддерживает, а остальных — не держать.
«Лишний раз волосы не отстригайте. Никогда. Ни один мужчина этого не достоин», — с иронией посоветовала Катя.