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«Я никогда не играл»: Иван Янковский раскрыл правду о своём увлечении

Актёр Иван Янковский признался в любви к детскому гольфу
Иван Янковский (Фото: кадр из сериала «Фишер: Затмение»)

Актёр Иван Янковский на премьере сериала «Тяжёлый люкс» с юмором рассказал о своём увлечении.



В беседе с Super Иван признался, что очень любит играть в гольф. При этом актёр уточнил, что имеет в виду не классический гольф, который обычно приходит на ум, а его детскую вариацию.

«Я гольф люблю... Да шучу, я никогда не играл. Я в детский люблю», — с улыбкой поделился артист.
По словам Янковского, он никогда не играл в классический гольф, однако детская версия игры ему нравится.

В материале «Радио 1» рассказываем биографию Ивана Янковского. Выяснили всё о его актерской династии и благодаря чему он стал известен.
Ольга Щелокова

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