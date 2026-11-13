«Я никогда не играл»: Иван Янковский раскрыл правду о своём увлечении
Актёр Иван Янковский признался в любви к детскому гольфу
Актёр Иван Янковский на премьере сериала «Тяжёлый люкс» с юмором рассказал о своём увлечении.
В беседе с Super Иван признался, что очень любит играть в гольф. При этом актёр уточнил, что имеет в виду не классический гольф, который обычно приходит на ум, а его детскую вариацию.
«Я гольф люблю... Да шучу, я никогда не играл. Я в детский люблю», — с улыбкой поделился артист.По словам Янковского, он никогда не играл в классический гольф, однако детская версия игры ему нравится.
В материале «Радио 1» рассказываем биографию Ивана Янковского. Выяснили всё о его актерской династии и благодаря чему он стал известен.