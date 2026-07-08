«Плачу вась день»: жена Тимура Хайдарова сообщила о тяжёлой болезни любимого питомца
Супруга пластического хирурга Тимура Хайдарова, Светлана Сильваши, рассказала подписчикам о тяжёлом испытании, которое переживает их семья. По словам блогера, их любимый пёс по кличке Арчи оказался в тяжёлом состоянии после обычной прогулки.
Как рассказала Светлана, во время выгула собака съела продукт неизвестного происхождения. Вскоре после этого состояние питомца резко ухудшилось: сначала у Арчи отказали передние лапы, а затем он полностью перестал двигать и задними конечностями.
Хозяева экстренно обратились к ветеринарам. После обследования специалисты диагностировали у собаки острый полирадикулоневрит — тяжёлое заболевание периферической нервной системы, которое приводит к поражению всех четырёх конечностей и требует длительного лечения.
Сильваши призналась, что очень тяжело переживает происходящее и практически не может сдержать эмоции.
«Плачу весь день», — поделилась блогер.Сейчас Арчи находится под наблюдением специалистов, а семья надеется, что лечение поможет питомцу восстановиться.