«Плачу вась день»: жена Тимура Хайдарова сообщила о тяжёлой болезни любимого питомца

08 июля 2026, 11:53

Светлана Сильваши расплакалась из-за состояния собаки

Светлана Сильваши (Фото: Instagram* / @silvashi_officiel)

Супруга пластического хирурга Тимура Хайдарова, Светлана Сильваши, рассказала подписчикам о тяжёлом испытании, которое переживает их семья. По словам блогера, их любимый пёс по кличке Арчи оказался в тяжёлом состоянии после обычной прогулки.





Как рассказала Светлана, во время выгула собака съела продукт неизвестного происхождения. Вскоре после этого состояние питомца резко ухудшилось: сначала у Арчи отказали передние лапы, а затем он полностью перестал двигать и задними конечностями.



Хозяева экстренно обратились к ветеринарам. После обследования специалисты диагностировали у собаки острый полирадикулоневрит — тяжёлое заболевание периферической нервной системы, которое приводит к поражению всех четырёх конечностей и требует длительного лечения.



Сильваши призналась, что очень тяжело переживает происходящее и практически не может сдержать эмоции.





«Плачу весь день», — поделилась блогер.